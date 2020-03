Geschlossene Schulen und Kitas in Augsburg: Eine große Herausforderung für alle

Plus In Schulen und Kindertagesstätten muss nun viel organisiert werden. Aber auch Eltern und Arbeitgeber sehen sich vor große Herausforderungen gestellt.

Die Nachricht, dass Kitas und Schulen geschlossen werden, stellt in Augsburg viele vor Herausforderungen – zum Beispiel Marlen und Patrick Friemel. Das Paar betreibt einen Friseurladen, die Betreuung von Tochter Olivia, 19 Monate, ist genau aufeinander abgestimmt. Morgens beginnt Marlen Friemel mit der Arbeit im Salon, ihr Mann bringt die Tochter in die Kita. Dafür hört sie früher auf und holt Olivia ab. Jetzt wird sich alles ändern. „Wir werden die Oma einspannen, aber die kommt auch irgendwann an ihre Grenzen. Wir müssen Termine absagen und uns mit der Betreuung abwechseln.“ Viele Menschen bringt die Corona-Krise in ähnliche Nöte. Ein Überblick.

Patrick Friemel hat große Sorgen: „Wir hatten schon eine Absage wegen des Coronavirus, da kommen bestimmt noch mehr. Normalerweise brummt der Laden im März, aber das Telefon ist still.“ Die Friemels müssen nun eine Balance zwischen Kinderbetreuung und wirtschaftlicher Existenz finden.

Betriebs-Kindergarten bei MAN Energy Solutions geschlossen

Vor diese Herausforderung sehen sich auch große Arbeitgeber gestellt. Die Firma MAN Energy Solutions, die in Augsburg rund 4000 Mitarbeiter zählt, hat die betriebseigene Kindertagesstätte, die Rudolf-Diesel-Kita, geschlossen. Die Kinderbetreuung müssen die Mitarbeiter nun zu Hause organisieren, so Sprecher Jan Hoppe. „Wir nutzen die Möglichkeit des Homeoffice am Standort in allen Fällen, wo dies möglich ist. Dies erleichtert unseren Mitarbeitenden zum einen die familiäre Organisation. Zum anderen dient es dem Schutz.“

Der Betriebskindergarten der Stadtwerke ist ebenfalls von der Schließung betroffen. Homeoffice-Plätze könnten von einem Großteil der Mitarbeiter nicht in Anspruch genommen werden, weil sie in Geschäftsstellen eingesetzt sind, um dort für Kunden ansprechbar zu sein. Pressesprecher Marcus Hupfauer: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde die Anzahl erhöht, im Einzelfall wird über eine Arbeit von zu Hause entschieden.“

Kits St. Elisabeth: "Die Schließung trifft uns hammerhart"

Kitas und Schulen müssen ihren Ablauf neu organisieren. Mit 260 Kindern in elf Gruppen ist die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth im Stadtteil Lechhausen Augsburgs größte Kita. „Die Schließung trifft uns hammerhart“, sagt Leiterin Maria Marberger. „Glück im Unglück“ ist für sie und ihr rund 50-köpfiges Team, dass an diesem Freitag keine Kinder im Haus anwesend waren. „Wir hatten einen Teamtag angesetzt und nutzen ihn jetzt dazu, die mindestens fünfwöchige ungeplante Schließung zu organisieren.“ Denn anders als die Schulen wäre die Kita St. Elisabeth – wie viele andere Betreuungsstätten – in den Osterferien offen geblieben.

Auch in Augsburg müssen Kitas und Schulen ihren Ablauf neu organisieren. Bild: Julian Stratenschule, dpa (Symbol)

Alle Eltern sollen laut Marberger telefonisch über die Situation informiert werden. Notfalls werde auch am Wochenende versucht, die Familien zu erreichen. „Uns ist klar, was die fehlende Betreuung für unsere Eltern bedeutet“, sagt die Kita-Leiterin. Gleichwohl stehe sie hinter der Entscheidung des Freistaats. Sie habe schon in den letzten Tagen gerechnet, dass es so kommen wird.

Organisiert werden muss in ihrem Haus unter anderem die Notbetreuung. Denn Kinder von Eltern, die in Pflegeberufen oder etwa bei der Polizei arbeiten, haben ein Anrecht auf Betreuung. Marberger rechnet mit mindestens 50 Mädchen und Buben vom Krippen- bis zum Hortalter, die trotz der Schließung in die Kita St. Elisabeth kommen. An Familien, deren Kinder zuhause bleiben müssen, appelliert Marberger, sich zusammenzuschließen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Auch die Löweneck-Schule in Oberhausen mit knapp 500 Schülern von der 1. bis zur 9. Klasse stand am Freitagvormittag im Zeichen von Corona. Als Britta Siemer am Morgen von der Schließung erfuhr, formulierte sie einen Brief an alle Eltern. Er wurde auch auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Der Wortlaut: „Leider ist der Coronavirus auch in Bayern angekommen. Wir haben jedoch keinen bestätigten Fall an unserer Schule.“ Die Kinder, heißt es weiter, hätten einen Wochenplan und Arbeitsmaterialien sowie alle Schulbücher mitbekommen. „Jetzt liegt es in Ihrer Verantwortung, sich um Ihre Kinder zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Kinder täglich schulische Arbeiten erledigen, Vokabeln üben und die mitgegebenen Arbeitsaufgaben erledigt werden“.

Bis mindestens 19. April gibt es in den Augsburger Schulen und Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung: Auch an der Löweneck-Schule in Oberhausen wurden am Freitagmittag die Kinder für die nächsten Wochen nach Hause geschickt. Bild: Silvio Wyszengrad

Laut Siemer hat ihr Kollegium vorerst für zwei Wochen Arbeitspläne ausgearbeitet. Unterricht auf digitalem Weg aufrechtzuerhalten, sei an der Löweneck-Schule nicht möglich: „Nicht alle Familien haben Internet beziehungsweise die nötige Ausstattung“. Auch an der Oberhauser Grund- und Mittelschule wird es eine Notbetreuung für Kinder geben, deren Eltern in Pflegeberufen etc. arbeiten – und zwar für Kinder bis zur 6. Klasse. Wie Siemer sagt, gibt es für sie und ihr Kollegium nun viel zu regeln. „Unter anderem müssen wir schauen, wie wir unsere neunten Klassen durch die Abschlussprüfungen bekommen.“ Eigentlich sollen sie im Mai beginnen – wenn Corona nicht auch dies durcheinanderwirbelt.

Virtueller Notfallunterricht am Holbein-Gymnasium

Dieter Fiedler, Schulleiter des Holbein-Gymnasiums, verfolgt am Morgen per Live-Stream die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder. Er müsse wissen, was er später Lehrern und Schülern mit auf den Weg geben kann. Mit Lehrern und Eltern kommuniziert die Schule auf kurzem Weg über das Internet. „Mit unserem Info-Portal erreichen wir 90 Prozent aller Betroffenen. Bei unserer Schule, die rund 1200 Schüler und Lehrer zählt, ist das eine Menge.“ Es gibt viel zu organisieren. Für Kinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, wird eine Notfallbetreuung eingerichtet. Daneben werde es für die Schüler des Holbeins in den nächsten Wochen einen virtuellen Notfallunterricht geben. Gerade die Schüler der zwölften Jahrgangsstufe müssten weiter auf das Abitur vorbereitet werden. Am Freitagnachmittag war noch nicht bekannt, ob es, wie geplant, am 30. April startet. „Wir haben die Notengebung dafür noch gar nicht abgeschlossen“, sagt Fiedler.

