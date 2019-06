vor 24 Min.

Gesichter hauchen Steinen Leben ein

Im bfz in Kriegshaber entstehen im Rahmen eines Workshops außergewöhnliche Werke. Eine weitere Ausstellung dürfte für Naschkatzen interessant sein

Manche Menschen wollen immer nur das eine: Kaum hat man es sich mit ein paar Süßigkeiten und einem guten Buch auf der Couch gemütlich gemacht, schon betteln uns die Familienmitglieder oder Mitbewohner unentwegt um eben diese Süßigkeiten an. Die Schülerinnen und Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) sind diesem Problem im Rahmen eines Kunstprojektes auf den Grund gegangen.

Damit sich die Mitbewohner, Familienmitglieder und Partygäste ab sofort selbst bedienen können, wurden in Partnerarbeit Süßigkeiten-Automaten entworfen und gebaut. Die Aufgabenstellung der Kunstdozentin Helen Friesacher-Borst lautete: Aus einem Karton, einer Schachtel beziehungsweise einer Obstkiste sollten mechanisch zu bedienende Automaten für Süßigkeiten entwickelt werden.

Dabei sind unterschiedliche Werke mit ausgefallenen Mechanismen entstanden. Die fertigen und funktionsfähigen Automaten sind nicht zur Dekoration gedacht, sondern dürfen im Café zum Blumentopf bewundert und ausprobiert werden.

Alle Naschkatzen sind eingeladen: Die Ausstellung läuft noch bis 26. Juli im Café zum Blumentopf im bfz Augsburg, Ulmer Straße 160, im Augsburger Gewerbehof, Aufgang B, 1. Stock, links. Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 14.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 15.30 Uhr.

Um Kunst geht es auch bei dem interkulturellen Projekt „Café Exil“ von bfz und Kulturpark West. Die Teilnehmer, darunter junge Migranten der Berufsintegrationsklasse, haben zusammen mit dem Künstler Edward Krabbe Kunstwerke gefertigt. Entstanden sind beispielsweise auf Steine geklebte Gesichter. Die Werke fließen in die Artland-Ausstellung ein, die am 11. Juli im Wallgraben am Roten Tor zu besichtigen ist. (bau/AZ)

