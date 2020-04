vor 20 Min.

Gesperrte Wege: Auf dem Stadtmarkt gibt es weitere Einschränkungen

Plus Die Corona-Pandemie zwingt den Stadtmarkt in Augsburg zu einer ungewöhnlichen Aktion: An Samstagen dürfen Kunden sich nicht mehr frei bewegen.

Von Michael Hörmann

Für treue und regelmäßige Besucher des Augsburger Stadtmarktes war es am Samstag ein ungewohntes Bild: Das Areal war in einzelnen Zonen mit Sperrgittern versehen. Ein freies Durchkommen war nicht mehr überall im Außenbereich möglich. Darüber hinaus gab es für Fußgänger in der Gemüsegasse sowie in der parallel dazu verlaufenden Fisch- und Obstgasse eine Einbahnstraßenregelung. Die Eingriffe wurden von der Stadt angeordnet. Sie dienten als Schutz, um nicht zu viele Personen auf engstem Raum zusammenzubringen. Am Montag zog Ordnungsreferent Dirk Wurm eine erste Bilanz der Aktion.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Einbahnstraße auf dem Stadtmarkt: Das sagt der Referent Wurm sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „In Anbetracht der Situation, Infektionsketten zu unterbrechen, sehen wir die eingeleiteten Maßnahmen mit einer Einbahnstraßenregelung als verhältnismäßig und nachvollziehbar an.“ Andere Optionen wie zum Beispiel Zugangskontrollen an den Eingängen wären viel einschneidender und letztlich nicht händelbar. Auch der Stadtmarkt ist derzeit weniger stark besucht als sonst. In der Viktualienhalle geht es dennoch eng zu. Bild: Peter Fastl Der Weg durch die Einbahnstraße wurde von Sicherheitskräften kontrolliert. Die Regelung sah wie folgt aus: In der Gemüsegasse ging es aus Richtung Annastraße kommend zum Ausgang Fuggerstraße. In der Fischgasse war die Wegeverbindung andersherum. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wurm kündigt an, dass die Einbahnstraßenregelung auch an den kommenden beiden Samstagen am Stadtmarkt gelten werde. Man rechne hier mit einem besonders starken Aufkommen. Es ist zunächst der Samstag nach dem Feiertag (1. Mai), eine Woche später ist der Samstag vor dem Muttertag (10. Mai). In der Bäckergasse auf dem Markt, die zwischen Fleischhalle und Viktualienhalle liegt, gibt es keine Beschränkungen. Hier können Kunden in beiden Richtungen vorwärts kommen. Neue Regeln am Augsburger Stadtmarkt: Das sagt das Marktamt Kritik an der verschärften Sicherheitsregelung habe es kaum gegeben, sagt Wurm: „Nach Einschätzung der Marktverwaltung war die Resonanz durchweg positiv.“ Dies gelte für Händler und Kunden. Das Verständnis für unsere Maßnahmen sei allenthalben vorhanden. Einbahnstraßen auf dem Stadtmarkt gelten vorerst nur an Samstagen. Wurm liefert die Begründung, warum das Marktamt reagieren musste: „Aufgrund der baulichen Gegebenheiten weist der Stadtmarkt per se Engstellen auf, die im Zuge der Corona-Pandemie und der hohen Kundenfrequenz, insbesondere am Samstag, Maßnahmen zur Entzerrung der Besucherströme erforderlich machten.“ Wurm legt sich nicht fest, wie lange die neu eingeführte Regelung gelten soll: „Letztlich ist es die Entscheidung der Marktverwaltung in Absprache mit dem zuständigen Ordnungsreferenten.“ Wurm wird ab Mai nicht mehr Referent sein. Die neue Stadtregierung will Frank Pintsch in dieses Amt bringen. Lesen Sie dazu: Neue Imbiss-Stände für den Stadtmarkt - Rettungsaktion für Platane

Ist er der neue Ordnungsreferent in Augsburg?

Corona: Auf dem Augsburger Stadtmarkt gelten nun strengere Regeln

Themen folgen