vor 25 Min.

Gesperrter Tunnel bei City-Galerie löst Verkehrschaos aus

Rund um die Nagahama-Allee an der City-Galerie herrscht derzeit Verkehrschaos, mit Auswirkungen in der Stadt.

Wegen der Sperrung des Tunnels an der Nagahama-Allee gibt es in der Augsburger Innenstadt aktuell lange Staus. Wie die Polizei berichtet, hat ein Fahrzeug im Tunnel heftig aus dem Auspuff gequalmt. Daraufhin wurde der Feinstaubalarm ausgelöst. Es staut sich vor allem auf der Haunstetter Straße stadteinwärts, Google Maps zeigt aktuell (Stand: 16 Uhr) eine Verzögerung von einer halben Stunde an.

Das Tiefbauamt ist laut Polizei verständigt, hat aber offenbar selbst Probleme, den Tunnel zu erreichen. Wie lange die Sperrung noch dauert, kann die Polizei nicht sagen. In diesen Tagen vor Weihnachten herrscht in der Stadt ohnehin ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. (ina)

