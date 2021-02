12:30 Uhr

Gesundheitsamt nicht erreicht: Frau hat nach Quarantäne Ärger mit dem Chef

Plus Einige Augsburger gingen im vergangenen Jahr in Quarantäne, ohne mit dem Gesundheitsamt darüber zu sprechen. Das kann zu Ärger mit dem Arbeitgeber führen.

Von Fridtjof Atterdal

Wer mit einem Corona-Infizierten in Kontakt gekommen ist, soll sich sofort in häusliche Quarantäne begeben und so dafür sorgen, dass er eine mögliche Infektion nicht weiterträgt. Dieses Vorgehen ist längst in allen Köpfen fest verankert. Doch obwohl das Gesundheitsamt von Anfang an versuchte, alle sogenannten "K1-Kontaktpersonen" zeitnah zu kontaktieren, blieben diese Anrufe vor allem von September bis November des vergangenen Jahres manchmal aus, weil die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Flut der Meldungen nicht mehr Herr wurden. Einige Augsburger schickten sich daraufhin selbst für 14 Tage in Quarantäne und entließen sich später daraus, ohne je Kontakt zum Gesundheitsamt gehabt zu haben. Das rächt sich jetzt, wenn der Arbeitgeber nachträglich eine Quarantäne-Anordnung sehen will.

Eben das ist einer Leserin passiert, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen, aber doch ihre Geschichte erzählen möchte. Die Mitarbeiterin einer Augsburger Klinik ging im November in Quarantäne, weil sich eine enge Freundin mit Corona angesteckt hatte. Sie sagte ihrem Arbeitgeber Bescheid, und blieb dann 14 Tage zu Hause. "Ich habe die ganze Zeit auf einen Anruf des Gesundheitsamtes gewartet, weil mich meine Freundin als direkte Kontaktperson angegeben hatte", sagt sie. Der Anruf kam nie und auch mehrere Versuche, sich selbst bei der Hotline des Gesundheitsamtes zu melden, scheiterten. Nach einem negativen Test und 14 Tagen Quarantäne ging sie wieder in die Arbeit. "Jetzt braucht mein Arbeitgeber plötzlich einen Nachweis für die Quarantäne, den ich natürlich nicht habe", so die Frau.

Arbeitgeber braucht einen schriftlichen Nachweis über Quarantäne

Für den Arbeitgeber sei es wichtig, einen Nachweis über die behördlich angeordnete Corona-Quarantäne seines Arbeitnehmers zu bekommen, wenn er an den Arbeitnehmer eine Entschädigung gemäß Paragraf 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für den dadurch ausgefallenen Verdienst zahlt und Erstattung bei der zuständigen Behörde (Gesundheitsamt) beantragen will, erklärt Rechtsanwalt Martin Jost, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Sonntag & Partner.

"Üblicherweise meldet sich der Arbeitnehmer in seinem Betrieb, wenn er erkrankt oder nach engem Kontakt (möglicherweise) infiziert ist", so der Anwalt. "Man stimmt miteinander ab, ob er zu Hause bleiben oder in die Arbeit kommen soll." Soweit noch nicht geschehen, müsse der Arbeitnehmer das Gesundheitsamt informieren, beispielsweise telefonisch oder mit dem dafür angebotenen Online-Formular.

Daraufhin werde er eine behördliche Mitteilung über die Quarantäne oder eine erforderliche Testung erhalten, die er dann dem Arbeitgeber vorlegen kann. "Ich denke, dass viele Menschen immer noch nicht wissen, dass sie gegenüber dem Gesundheitsamt eine Informationspflicht haben - auch als eventuell enge Kontaktperson", so der Anwalt. Wer das versäume, habe später unter Umständen Probleme, die Voraussetzungen für die Verdienstausfallentschädigung gegenüber seinem Arbeitgeber nachzuweisen.

Üblicherweise erhielten Arbeitnehmer die Quarantäne-Anordnung als Nachweis vom Gesundheitsamt, erklärt Gesundheitsreferent Reiner Erben. Mit dieser könne der Arbeitgeber Lohnersatz bei der Regierung von Schwaben beantragen. Das gelte auch für die Isolation. Wenn Symptome vorliegen, gebe es sowohl bei Quarantäne als auch bei Isolation eine Bescheinigung vom Arzt.

Kontakt zum Gesundheitsamt ist auch in Augsburg ein Muss

Es solle eigentlich nicht vorkommen, dass jemand in Quarantäne gar keinen Kontakt zum Gesundheitsamt hat, heißt es aus dem Amt. Wenn telefonisch kein Durchkommen sei, gebe es immer noch ein Meldeformular auf der Corona-Homepage der Stadt. Die Probleme aus dem vergangenen Jahr seien aber so weit behoben, die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt gewährleistet.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass nicht jeder Kontakt mit einem Infizierten, als K1-Kontakt gewertet werde. Wer ohne Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 14 Tage zu Hause bleibt, fehlt unter Umständen ohne Grund in der Arbeit. Wenn jemand, wie in dem geschilderten Fall, nachträglich eine Anordnung für den Arbeitgeber brauche, könne diese in Einzelfällen in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben erteilt werden, sagt Reiner Erben. Dazu müsse man sich ans Gesundheitsamt wenden, so der Referent.

