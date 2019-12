14:55 Uhr

Getöteter Feuerwehrmann: Spendenkonto für Familie eingerichtet

Eine Trauerschleife der Augsburger Feuerwehr ist an einem Baum am Königsplatz befestigt.

Für die Familie des in Augsburg getöteten Feuerwehrmannes wurde ein Spendenkonto errichtet. Wer dahinter steckt.

Die Hilfsorganisation „Flughafenverein München“ hat ein Spendenkonto für die Familie des in Augsburg getöteten Feuerwehrmannes errichtet. Der 49-Jährige, der am Freitagabend am Königsplatz brutal angegriffen wurde und seinen Verletzungen erlag, hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

„Wir wollen die Familie unterstützen, weil die Not für sie erfahrungsgemäß schnell kommen kann“, weiß Thomas Bihler, Vorsitzender des Vereins, aus Erfahrung. Der Flughafenverein München engagiert sich sowohl in der Region als auch weltweit. Er sammelt Gelder für Menschen mit schwerwiegenden Schicksalsschlägen und hilft in Katastrophenfällen, wie etwa in Erdbebengebieten.

Spendenkonto für Hinterbliebene des Augsburger Feuerwehrmannes

Bei den Projekten spielten auch die Berufs- und ehrenamtlichen Feuerwehren eine große Rolle, betont der Landsberger Thomas Bihler. Umso mehr treffe es ihn, dass ein Mann, der sein Leben für andere riskiert und Mitmenschen hilft, Opfer eines so brutalen Verbrechens geworden sei. Laut Verein gehen die gesammelten Spenden zu hundert Prozent an die Hinterbliebenen, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Die Menschen in Augsburg sind tief bestürzt über die Gewalttat am Königsplatz. Video: Elena Winterhalter

Und so lautet das Sonderkonto:

IBAN: DE12 7005 1995 0000 9663 33, BIC: BYLADEM1ERD, Kreis- und Stadtsparkasse Erding – Dorfen. Verwendungszweck: Feuerwehrmann Augsburg. (ina)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen