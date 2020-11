Gewalt am Königsplatz: Verteidiger von Halid S. sieht folgenschweren Schlag als Nothilfe

Sehr gut geschrieben.



Der Schlag ist durch nicht zu rechtfertigen. Allerdings muss ich soweit denken können, wenn ich auf eine mehrköpfige Gruppe zulaufe und einen Menschen so derart stoße und anschreie ( aus keinem Grund, scheinbar) , dass dieser rückwärts zu Boden fällt, dass entweder dieser oder einer seine Freunde Gegenwehr äußern. Dass der Schlag durch nichts zu rechtfertigen ist, ist definitiv klar. Da aber leider alle alkholisert waren, sowohl Feuerwehrmann als auch Täter, hat es denke ich gereicht durch dieses Schubsen und evtl. Beleidigungen eine Kurzschlussreaktion auszulösen. Scheinbar muss der Feuerwehrmann auch eine gewisses aggressives Grundpotenzial gehabt haben ( auch Alkoholbedingt) , sonst hätte er ja so nicht reagiert. Wenn mich jemand nach einer Zigarette fragt, und ich schreie (Ohne Grund) "halt die Schnauze" und mein Gegenüber trägt " Was? Wieso Schnauze" und dann zurücklaufe , diese Person noch aggressiv physisch zu Boden Stoße und Verbal angehe, muss ich leider mit einer Aktion/Reaktion entweder von der Person am Boden oder von den Freunden rechnen. Nur nochmal für alle : Der Schlag ist durch nichts zu rechtfertigen. Allerdings, denke ich dass 80 Prozent der Fälle Alkoholbedingt, so ausgegangen werden. Ich denke nicht, dass der Täter, das Opfer töten hat wollen. Ich denke einfach, dass er um seinen Kumpel sich oder andere zu schützen , ihm den Faustschlag versetzt hat. Der Ausgang ist mehr als unglücklich. Leider passieren solche Aktionen in Deutschland jeden Tag, da ja bei einer Schlägerei zu 90 Prozent immer gegen den Kopf geschlagen wird. Dieser Ausgang ist leider mehr als unglücklich und wird der Witwe auch nichts bringen. Nüchtern betrachtet ist es aber so, dass egal wo so etwas passiert ist Gewalt immer die falsche Option ist, aber leider der Alltag in der Gesellschaft ist. Das fängt ja im Strassenverkehr schon an, es wird rechts überholt , Lichthupe gegeben. Im Berufsverkehr mit 230 plus auf der Autobahn gefahren usw. Dort zumindest in Deutschland lässt sich ein massives Aggressionspotenzial entdecken. In südlicheren Ländern zum Beispiel Italien, Spanien usw . ist zwar der Verkehr und die Weise wie Autogefahren wird sehr chaotischer und gegen die bestehenden Regeln, allerdings herrscht dort nicht diese unterschwellige Aggression wie in Deutschland. So ist zumindest mein Empfinden.

Melden Permalink