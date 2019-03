vor 18 Min.

Gewalt auf dem Fußballplatz: Polizei greift ein

Bei einem Fußballspiel in Augsburg hat es einen Polizeieinsatz gegeben.

Im Spiel zweier B-Klasse-Mannschaften aus Augsburg geht es hoch her. Nach einem Foul in der ersten Halbzeit kochen die Emotionen hoch. Das Spiel wird abgebrochen.

Ein Streit bei einer Fußball-B-Klasse-Begegnung ist am Wochenende eskaliert. Die Folge: ein Spielabbruch - und ein Polizeieinsatz. Wie die Polizei berichtet, fand das Spiel zwischen der TSG Hochzoll 2 und dem FC Alba Augsburg 2 am Sonntagnachmittag statt. In der 30. Spielminute gerieten nach Polizeiangaben ein 29-jähriger Spieler des FC Alba 2 und ein 34-jähriger Spieler der TSG Hochzoll 2 zunächst verbal aneinander. Nachdem der Spieler des FC Alba den Hochzoller wenig später gefoult haben soll, kam es laut Polizei zu einer Rangelei zwischen beiden. Aufgrund der aufgeheizten Gemüter beider Mannschaften sei das Spiel abgebrochen worden.

Alle Beteiligten waren leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war aber nach Polizeiangaben nicht notwendig. (jaka)

