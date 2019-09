vor 56 Min.

Gewalt im Nachtleben: Frau verletzt

Partygänger in der Maxstraße rasten aus

Mehrere Bar-Besucher sind am Wochenende ausgerastet. Erster Fall: In der Nacht auf Samstag verwiesen Sicherheitsmitarbeiter einer Cocktailbar in der Maximilianstraße gegen 1.45 Uhr einen 22-jährigen Mann aus dem Lokal, nachdem er alkoholisiert andere Gäste belästigt hatte, berichtet die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, versetzte der Mann den Angaben zufolge einem 38-jährigen Mitarbeiter des Lokals einen Kopfstoß ins Gesicht und verletzte diesen dadurch leicht an der Nase. Da sich der 22-Jährige auch gegenüber den Einsatzkräften hochgradig aggressiv gezeigt haben soll, fesselten ihn die Polizisten und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf der Fahrt in den Arrest beleidigte der Mann laut Polizei die Beamten massiv und drohte, sie umzubringen. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Nun wird gegen den 22-Jährigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Kurz darauf kam es auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen 1.55 Uhr ebenfalls zu einem Streit in einer Bar. Dort beleidigte ein 22-Jähriger anwesende Bedienstete, heißt es von der Polizei. Nachdem er aus dem Lokal geschmissen wurde, schlug er auf der Straße einem 19-jährigen Angestellten die Uhr vom Handgelenk und spuckte einen 28-jährigen Mann an. Die Polizisten, die gerade ohnehin in der Maximilianstraße waren, wurden auf den Vorfall aufmerksam und schritten ein. Dabei spuckte der Beschuldigte laut Polizei in Richtung eines Beamten und trat gegen dessen Schienbein. Ein Freund beruhigte den 22-Jährigen und brachte ihn nach Hause. Der Mann muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Wenige Minuten später mussten Polizeibeamte zu einer Bar in der Heilig-Grab-Gasse fahren. Dort randalierte gegen 2.10 Uhr eine alkoholisierte 28-jährige Lokalbesucherin. Diese schüttete den Ermittlungen zufolge ihr volles Getränk absichtlich gegen eine Besuchergruppe, um anschließend einen mit Eis gefüllten Kühleimer in Richtung der Gäste auszuleeren. Danach schlug die Frau den Eimer mehrmals gegen den Kopf einer 34-jährigen Frau, wodurch diese eine blutende Kopfverletzung erlitt und vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht werden musste. Die 28-Jährige warf den Eimer schließlich noch mit voller Wucht hinter den Tresen und zerbrach dadurch über ein Dutzend Gläser im Regal. Der Ehemann brachte die Frau nach Hause, nachdem die Polizei die Anzeige aufgenommen hatte. (jaka)

