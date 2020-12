Gewaltdelikte in der Öffentlichkeit: Angst wäre falsch

Plus Vergangenes Jahr der tödliche Schlag am Königsplatz in Augsburg, nun kostete ein Messerstich einem Menschen das Leben. Gewaltdelikte in der Öffentlichkeit nehmen zu, Angst wäre jedoch falsch.

Fast ein Jahr nach der Tat vom Königsplatz ist in Augsburg in der vorigen Woche wieder ein Mensch im öffentlichen Raum getötet worden. Dieses Mal war es nicht ein einzelner Schlag, sondern ein Stich. Eine 19-Jährige sitzt deshalb in Haft. Unbedingt vergleichbar sind die Fälle nicht, aber sie eint, dass sie draußen passiert sind, in der Öffentlichkeit. Zu einer Zeit und an einem Ort, wo fast jeder unterwegs gewesen sein könnte.

Das Wort „Einzelfälle“ ist zuletzt vor allem durch Rechtspopulisten fast schon umgedeutet worden zu einem Synonym für „Serie“. Das mag Beifall finden. Tatsächlich aber handelt sich bei schweren Gewaltdelikten im öffentlichen Raum um Einzelfälle - das gilt erst recht für solche, die tödlich enden.

Polizei: In Augsburg kann man sich ohne Angst bewegen

Die Augsburger Polizei liegt richtig, wenn sie sagt, dass man sich in Augsburg ohne Angst bewegen kann. Das Risiko, in der Öffentlichkeit zum Opfer einer schweren Körperverletzung zu werden, liegt, gemessen an der gesamten Bevölkerung, bei unter 0,2 Prozent. Schaut man auf das letzte Jahrzehnt, so ist aber ein Anstieg bei Gewaltdelikten in der Öffentlichkeit zu erkennen. Diesen Anstieg kann man nicht schönreden, auch wenn er sich bislang nicht signifikant auf die Sicherheitslage auswirkt. Es ist trotzdem erforderlich, diesen Trend zu beleuchten und zu stoppen.

Lesen Sie dazu den Artikel: 28-Jähriger an Haltestelle getötet: Der Messerstich wirft viele Fragen auf

Themen folgen