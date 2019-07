vor 28 Min.

Giraffe Gaya wagt sich endlich aufs Gras

Als Giraffe Gaya nach Augsburg kam, gab sie dem Zoo Rätsel auf: Sie traute sich nicht aufs Gras. Jetzt geht sie endlich auf den Rasen. Warum?

Von Kristina Beck

Sie läuft auf Gras! Die Aufregung im Zoo muss vor wenigen Tagen enorm gewesen sein. Nun hat das Warten hat ein Ende, denn die Giraffendame Gaya, die seit einem Jahr im Augsburger Zoo lebt, hat sich endlich auf den Rasen des Geheges gewagt. Die Kordofangiraffe, die sich nichts aufs Gras traut, war schon berühmt geworden. Während die beiden jüngeren Zarafa und Kimara fröhlich ihre Runden auf dem Gras drehten, konnte die fast 13 Jahre alte Gaya das nur vom kiesigen Rand aus beobachten. Doch was waren die Gründe für dieses zögerliche Verhalten?

Eine eindeutige Antwort kann der Zookurator Thomas Lipp darauf nicht geben. Ein Grund ist sicherlich, dass die aus einem Pariser Zoo stammende Gaya ihr Leben lang nur Sand als Untergrund kannte. Gras ist für das Tier ein neues Terrain. Und in ihrem Alter könne es schon mal länger dauern, bis sich ein Tier an eine neue Umgebung gewöhnt. Gaya ist mit ihren fast 13 Jahren zehn Jahre älter als ihre Mitbewohnerinnen. Da seien Tiere nicht weit von Menschen entfernt, sagt Thomas Lipp.

Giraffe Gaya traut sich im Zoo in Augsburg endlich auf das Gras Video: Zoo Augsburg

Die Tricks des Augsburger Zoos

Insgesamt würde Gaya als Fluchttier aber ein nicht ganz untypisches Verhalten zeigen. Dass es aber so lange dauern würde, bis sie sich aus ihrer Komfortzone hinauswagt, „das hätte man nicht geahnt“, berichtet Lipp. Aus diesem Grund wurden einige Tricks angewandt, um die Giraffendame nach draußen zu locken. Man setzte beispielsweise bei ihrer Vorliebe für sandigen Untergrund an. In der Mitte des Geheges wurde ein Futterbaum aufgestellt und der Weg dahin mit Sand aufgeschüttet. Die Masche funktionierte: Gaya verließ ihr bekanntes Terrain. Nach und nach sprießte Gras aus dem Sandpfad und der Sand verschwand allmählich unter dem Rasen. Und eines Tages fand sich das Giraffenweibchen auf dem Grünen.

Ob der Trick tatsächlich ausschlaggebend war für den Durchbruch, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Schließlich zeigten Tiere genauso individuelle Unterschiede wie Menschen. „Zarafa und Kimara sind neugieriger“, sagt Lipp, wobei Kimara zurückhaltender, sensibler und ängstlicher sei. Aber vorhersehen lässt sich ein bestimmtes Verhalten nicht. „Man kann in sie nicht reinschauen“, sagt Lipp. Geduld war im Falle von Gayas Reserviertheit elementar: „Drängen bringt nichts.“ Damit hatten die Verantwortlichen auch ein gutes Händchen bewiesen. „Wir sind froh, dass sie die Wiese und die gesamte Anlage nutzt, und hoffen, dass es so bleibt“, sagt der Tierpfleger Dirk Engbersen, der für das gesamte Afrikapanorama zuständig ist.

Doch die Verantwortlichen standen nicht alleine da. Eine große Hilfe waren die beiden anderen Giraffendamen, schätzt der Zookurator. Das ist nicht schwer zu glauben, wenn man die drei beobachtet. Alleingänge sieht man selten, sie sind als Dreiergespann unterwegs. Ist auch nicht verwunderlich, denn zu dritt ist man weniger allein.