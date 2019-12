Glaswände im Tunnel: So sehen die Pläne für den Hauptbahnhof aus

Das wird für die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich die einzige Tunnelhaltestelle in Augsburg bleiben.

Schlimm genug wenn sie so ein hässliches, grau- blaues und zudem tödlich langweiliges Design erhält. Die Augsburger sollten in einem Wettbewerb entscheiden, wie die Haltestelle aussieht und nicht irgendein absolut fatansieloser Architekt.

Mein Gegenvorschlag wäre, im Bahnhof alles auszustellen, was Augsburg in der Vergangenheit und Gegenwart ausmacht (z.B. auch mit Exponaten aus der Römerzeit) und dem Bahnreisenden eine Visitenkarte der Stadt zu bieten.

