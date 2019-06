vor 18 Min.

Gleise beim Plärrer werden erneuert - ab morgen gelten Umleitungen für Autofahrer

Die Tramgleise am Plärrer in Augsburg werden erneuert. Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf Behinderungen einstellen. Der Klinkerberg ist betroffen.

Es ist eine der Großbaustellen in diesem Jahr: Die Stadtwerke erneuern die Gleise in der Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße. Die Orientierung fällt leichter, wenn man weiß, dass dies ein Streckenabschnitt aus der Innenstadt zum Plärrergelände ist Die Arbeiten finden jetzt statt, um dem Volksfest nicht in die Quere zu kommen. Der Plärrer beginnt am 23. August.

Die Stadtwerke teilen dazu mit: „Um rechtzeitig vor Beginn des Herbst-Plärrers fertig zu sein und weil im August eine Baustelle auf der B17 zu Einschränkungen des Verkehrs führen wird, beginnen wir bereits vor den Sommerferien.“ Die Gleise in diesem Bereich wurden 1992 gebaut, sie somit sind 27 Jahre alt. Es gebe teilweise erhebliche Schäden in der Gleisbefestigung.

Die Gleisarbeiten führen zu Behinderungen für Autofahrer. Wegen der Arbeiten wird der Verkehr im gesamten Zeitraum statt durch die Gesundbrunnenstraße über den Klinkerberg in beide Fahrtrichtungen geführt. Dafür werden die Einbahnstraßen am Klinkerberg und in der Schaezlerstraße aufgehoben. Der Verkehr wird ab Alten Einlass (Amtsgericht) auf einer Fahrspur dafür aber in beiden Richtungen über diese beiden Straßen geleitet.

Bauphase 1: In der ersten Bauphase werden die Gleise in der Langenmantelstraße und dem Gesundbrunnen saniert. Hier wird es ab Montag. 1. Juli, zu Umleitungen kommen, weil die Gesundbrunnenstraße komplett sowie die Langenmantelstraße stadteinwärts gesperrt werden müssen. Für die Langenmantelstraße gibt es bis zum 26. Juli eine Umleitung über Schwimmschul- und Badstraße. Außerdem kann bis dahin nicht in die Senkelbachstraße ein- und ausgefahren werden.

Bauphase 2: Ab Samstag, 27. Juli bis zum 18. August (Sommerferien) ist der Klinkertorplatz gesperrt, wobei man weiterhin von der Volkartstraße in die Straßen An der Blauen Kappe und Auf dem Kreuz fahren kann. Die Umleitungen ab 27. Juli werden über die Langenmantelstraße sowie Senkelbachstraße, die dann wieder geöffnet sind, zum Klinkerberg geführt.

Bauphase 3: Im Zeitraum vom 12. bis 14. August muss wegen Asphaltierungsarbeiten der komplette Knotenpunkt am Klinkertorplatz gesperrt werden. Alle Fahrbeziehungen, die auch die Straßen An der Blauen Kappe und Auf dem Kreuz betreffen, müssen für diese drei Tage entfallen.

Nahverkehr: Die Tramlinie 4 wird im gesamten Zeitraum der Arbeiten zwischen Königsplatz und Wertachbrücke über den Streckenast der Linie 2 umgeleitet. Auf der gewohnten Strecke der Linie 4 werden Ersatzbusse B4 zwischen Königsplatz und Wertachbrücke eingesetzt. Sie fahren wie der Individualverkehr. Deshalb wird die Haltestelle Plärrer stadteinwärts bis 26. Juli nicht bedient. Für den Bus B4 werden Ersatzhaltestellen am Straßenrand eingerichtet, für die Haltestelle Brunntal stadteinwärts an der Einmündung Klinkerberg, stadtauswärts an der Einmündung zur Senkelbachstraße. Die Ersatzhaltestelle Klinkertor ist in der Schaezlerstraße vor der Einmündung in die Frölichstraße, in Gegenrichtung an der Kreuzung Klinkertorplatz/Klinkerberg.

Bauzeitenplan Die Arbeiten werden am 18. August abgeschlossen sein. In der folgenden Woche wird die provisorische Verkehrsführung zurückgebaut. Mit Beginn des Plärrers am 23. August sind alle Restarbeiten beendet. (möh)

