Gleisschaden: Prinzstraße gesperrt, Trams der Linie 6 fallen aus

Ein Gleis der Straßenbahnlinie 6 hat sich in der Augsburger Prinzstraße vom Untergrund abgehoben - wohl wegen der Hitze. Die Straße ist gesperrt.

Auf der Linie 6 in Augsburg fahren derzeit keine Straßenbahnen, die Strecke ist wegen eines Gleisschadens gesperrt. Die Reparatur könnte Tage dauern.

Auf der Straßenbahn-Linie 6 in Augsburg verkehren seit Freitagabend teilweise keine Trams mehr. Wegen eines Gleisschadens bleibt die Prinzstraße im Bereich der Kaufbachbrücke in beide Richtungen bis auf weiteres gesperrt, wie die Stadtwerke Augsburg am Freitag mitteilten.

Trams auf Linie 6 in Augsburg fallen aus - Ersatzbusse im Einsatz

Wegen des Schadens an den Gleisen können mehrere Haltestellen der Linie 6 derzeit nicht bedient werden. Ersatzbusse fahren über die Friedbergerstraße. Die Haltestellen Gärtnerstraße, Textilmuseum, Wilhelm-Hauff-Straße und Schwaben Center können nicht angefahren werden, teilten die Stadtwerke mit. Eine Umleitung für den Autoverkehr sei über den Caritasweg bzw. die Wolframstraße und die Friedbergerstraße eingerichtet worden.

Das Gleis in der Augsburger Prinzstraße stadtauswärts hat sich am späteren Freitagnachmittag voraussichtlich temperaturbedingt ausgedehnt und angehoben, hieß es von der swa. Die Reparatur starte schnellstmöglich, werde aber voraussichtlich einigte Tage dauern. Weitere Details gaben die Stadtwerke zunächst nicht bekannt. (AZ)

