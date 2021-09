Glosse

vor 32 Min.

In Augsburg wird jetzt schon nach dem perfekten Christbaum gesucht

So sah er vor zwei Jahren aus, der Christbaum auf dem Helmut-Haller-Platz.

Plus Die Suche nach einem passenden Christbaum kann gar nicht früh genug beginnen. Warum die Arbeitsgemeinschaft Oberhausen und das Uniklinikum dieses Jahr Partner werden könnten.

Von Katharina Funkner

Nein, wir wollen keine Panik machen. Es ist noch Zeit bis Weihnachten, keine Sorge. Aber manche Dinge kann man gar nicht früh genug erledigen – vor allem solche, bei denen es zu Reibereien kommen kann. Oder wollen Sie nun behaupten, dass Sie sich mit Ihrer Familie noch nie über den Wuchs des perfekten Christbaums gestritten haben? Eben. Also schaut man sich am besten früh genug um – so, wie die Arge Oberhausen. Die hat sich vergangene Woche – und damit knapp 100 Tage vor Weihnachten – auf die Suche nach einem Tannenbaum für den Helmut-Haller-Platz gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen