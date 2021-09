Grabplatte mit Stein zertrümmert

Auf dem Friedhof in Göggigen ist eine Grabplatte offenbar mutwillig zerstört worden.

Wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ermittelt die Polizei derzeit gegen einen bislang unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin. Dieser oder diese soll im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch 11 Uhr auf dem Friedhof in Göggingen in der Von-Cobres-Straße die Steinplatte eines Grabs beschädigt haben, in dem ein ziegelsteingroßer Begrenzungsstein auf die Platte geworfen wurde. Diese zersprang und es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (nist)