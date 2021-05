Graffiti-Sprayer in Göggingen auf frischer Tat ertappt

Mitten in der Nacht besprühten Jugendliche in Göggingen eine Mauer und wurden dabei erwischt.

Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Mittwoch in der Gustav-Stresemann-Straße beim Skaterplatz in Göggingen eine Mauer mit Graffiti besprüht. Einem aufmerksamen Zeugen waren die Jugendlichen aufgefallen und er alarmierte die Polizei. Diese traf vor Ort allerdings nur noch ein 14-jähriges Mädchen an, wie sie selbst mitteilt. Die anderen beiden Sprayer waren bereits geflüchtet, die Spraydosen befanden sich jedoch noch vor Ort.

Das Mädchen zeigte sich jedoch im Gespräch mit der Polizei einsichtig und benannte die beiden anderen Täter, die später an der jeweiligen Wohnanschrift angetroffen werden konnten. Auch die beiden Jungen gestanden in Anwesenheit der Eltern die Tat. Das an einer Mauer angebrachte "Kunstwerk" verursachte einen Sachschaden von 250 Euro. (nist)