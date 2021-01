vor 47 Min.

Gögginger SPD-Politiker Hans Rost ist gestorben

Er war 42 Jahre lang in der Kommunalpolitik in Augsburg und in Göggingen tätig: Im Alter von 82 Jahren ist Hans Rost gestorben. Er hat viele Projekte vorangetrieben.

Der langjährige Stadtrat Hans Rost ( SPD) ist am 5. Januar 2021 mit 82 Jahren verstorben. Die Arbeiterwohlfahrt würdigt ihn in einer Pressemitteilung als "Gögginger Unikat" und erinnert an "seine Freundlichkeit und sein ausgleichendes Wesen". Die Gögginger hätten ihm vertraut. Sie wählten den "geborenen Sozialdemokraten" ab 1966 insgesamt 42 lange Jahre in den Marktgemeinde-/Stadtrat beziehungsweise nach der Eingemeindung Göggingens 1972 in den Augsburger Rat. Dort war er bis 2008 tätig. 14 Jahre lang amtierte er als Vorsitzender der Gögginger SPD. Dies war in der generell schwierigen Zeit nach der Eingemeindung nach Augsburg nicht immer leicht. Und bei der Gögginger AWO mischte er bis zuletzt mit. Seine Leidenschaft gehörte darüber hinaus dem Fußball.

Gögginger war 42 Jahre lang im Stadtrat

Beinahe hätte es Hans Rost zum Vertragsspieler beim TSV Schwaben gebracht. Dort kickte er schon als Jugendlicher und nahm an mehreren internationalen Jugend-Pfingstturnieren im Rosenaustadion teil. Aber dann war ihm wohl seine Karriere als Postbeamter – seine Laufbahn begann er als Briefbote im Gögginger Postamt - wichtiger und der TSV Göggingen war davon der Nutznießer. In den 1960er Jahren vertrat er die Gögginger Farben recht erfolgreich in der Bezirksliga.

Augsburg: SPD trauert um Ex-Stadtrat Hans Rost

Dass die Arbeiterwohlfahrt heute in Göggingen breit aufgestellt ist, sei auch dem jahrzehntelangen Engagement von Hans Rost zu verdanken. Beim Seniorenheim und Betreuten Wohnen, beim Kindergarten sowie dem Clemens-Högg-Haus ist seine Handschrift zu erkennen. AWO-Schwaben-Chef Heinz Münzenrieder beurteilt dies so: "Für den Hans ging es nie um große Worte. Sein Markenzeichen lautete: helfen ohne viel Aufhebens!" Und Florian Freund, der Vorsitzende der Gögginger SPD und Chef der SPD-Stadtratsfraktion verliert mit Hans Rost nicht nur einen politischen Weggefährten. Für ihn ist der Verstorbene eine Persönlichkeit, "die ein gutes Stück weit die Augsburger Kommunalpolitik mitprägte und welcher der Stadtteil Göggingen immer besonders am Herzen lag." (AZ)

