Gögginger Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

30.11.19: Der Gögginger Weihnachtsmarkt 2019 ist seit heute eröffnet. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Öffnungszeiten und Termine im Überblick.

Vom 30.11. - 8.12.19 öffnet der Gögginger Weihnachtsmarkt 2019 wieder seine Türen. Weihnachtliche Deko soll die Besucher in besinnliche Adventsstimmung versetzen. An den Ständen werden verschiedene Kunstobjekte, Holzarbeiten, Waren und Lebensmittel sowie Speisen und Getränke angeboten.

Alle Infos rund um Start und Termine der Gögginger Weihnachtsmarkt 2019 finden Sie hier im Überblick.

Auch in diesem Jahr lädt Göggingen wieder Besucher von nah und fern dazu ein, dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. Die feierliche Eröffnung des Marktes fand heute statt. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Terminen und Öffnungszeiten des Gögginger Weihnachtsmarktes 2019:

Samstag, 30. November 2019 ab 14:00 Uhr - 20.00 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019 ab 14:00 Uhr - 20.00 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2019 ab 17:00 Uhr - 20.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2019 ab 14:00 Uhr - 20.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019 ab 14:00 Uhr - 20.00 Uhr

Eine Besonderheit für die Kleinen gibt es auch: Am zweiten Wochenende stattet der Nikolaus an zwei verschiedenen Tagen dem Gögginger Weihnachtsmarkt einen Besuch ab. Der Eintritt zum Markt ist für die Besucher an allen Tagen kostenlos.

Weihnachtsmarkt Göggingen 2019 in Augsburg: Stände bieten Geschenkideen

Zwar handelt es sich bei dem Gögginger Weihnachtsmarkt im Innenhof des beleuchteten Kurhauses eher um einen überschaubaren und familiären Markt - nichtsdestotrotz werden an den Ständen aber auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Waren und Kleinigkeiten angeboten. Von kreativen Geschenkideen über handgefertigten Schmuck und Spielzeug bis hin zu Dekoideen für den Advent und Weihnachten ist hier vieles zu finden.

Organisiert wird der Markt auch in heuer von der Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen".

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

