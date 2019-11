16:10 Uhr

Görtz übernimmt Roland-Schuhe in der City-Galerie

Die Hauptfiliale von Görtz hat ihren Standort in Hamburg.

Das Hamburger Modeunternehmen Görtz ist seit wenigen Tagen in der Augsburger City-Galerie. Dahinter steckt eine Übernahme.

Das Hamburger Modeunternehmen Görtz hat zum 1. November die in der Augsburger City-Galerie ansässige Schuh-Roland Filiale übernommen. Roland hatte bereits im Frühjahr angekündigt das Konzept in Deutschland bis Ende 2020 einzustellen. Görtz übernimmt deutschlandweit 21 Flächen inklusive Mobiliar, Ware und Filial-Mitarbeitern.

„Wir freuen uns auf den neuen Standort in Augsburg. In der City-Galerie möchten wir auch weiterhin aktuelle und hochwertige Schuhmode anbieten“, so Frank Revermann, Geschäftsführer der Ludwig Görtz GmbH.

Spätestens zum Frühjahr 2020 soll die Augsburger Filiale dann komplett im Görtz-Markendesign erscheinen. Eine Schließung wird es für den Umbau nicht geben. Dafür einen Kennenlernrabatt von zehn Prozent in der Startphase. (AZ)

