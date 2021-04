Goldener Saal: Ein virtueller Rundgang durch 400 Jahre Geschichte

Die Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstörten den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus. Heute sieht er wieder so prächtig aus, wie einst im 17. Jahrhundert.

Während der Krieg tobte, blieb noch Zeit zu fotografieren: die filigranen Fresken an den Wänden. Die Abbildungen großer Herrscher mit Schwert und Krone. Die Verzierungen aus Blattgold, die das Licht im Raum stets warm färbten. Jedes Detail, konserviert in einer Sammlung aus 150 Farb-Dias.

Das war 1943. Und die düstere Vorahnung der Chronisten bestätigte sich: Im Jahr darauf sollte der Goldene Saal nur noch auf Fotos existieren.

Das Augsburger Rathaus nach Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Foto: Sammlung Häußler

Knapp 80 Jahre später, an einem Tag mit Aprilwetter, rettet sich Elisabeth Retsch ins Trockene. Die Schneeflocken lösen sich auf dem Stoff ihres Mantels auf, während sie die Treppen in den dritten Stock des Augsburger Rathauses hinaufsteigt. Oben angekommen wird die Stadtführerin von der Geschichte des Goldenen Saals erzählen, die ähnlich wechselhaft ist wie das Wetter, das sich an diesem Tag nicht zwischen Winter und Frühling entscheiden kann.

Retsch beginnt mit ihrer Zeitreise um das Jahr 1620. "Damals war Augsburg noch eine ganz mächtige, reiche Stadt", erzählt sie – und das neu entstehende Rathaus sollte sich in dieses Bild einfügen. "Man dachte, hier könne man in Zukunft Reichstage abhalten. Und die ganz großen Veranstaltungen." Aus ihrer Stimme klingt heraus, dass es anders kommen würde.

Elisabeth Retsch ist Stadtführerin – seit fast 40 Jahren. Foto: Axel Hechelmann

Retsch macht keine Pausen, wenn sie erzählt. Es scheint, als hätte sie die Geschichte des Goldenen Saals verinnerlicht. Seit fast 40 Jahren führt sie Gruppen durch die engen Gassen der Altstadt, die Fuggerei oder das Rathaus. Aber es sind nicht nur Jahreszahlen und große Namen, die Retsch faszinieren. Die 64-Jährige sucht nach Details, die etwas über frühere Gesellschaften erzählen.

Im Goldenen Saal gibt es viele solcher Details. Überall, wo sie hinsieht. Obwohl der Saal nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst verloren schien.

Auf der Nordseite des Saals prangt ein Abbild von Julius Cäsar, darüber der Schriftzug "Veni, vidi, vici" – "Ich kam, ich sah, ich siegte". Auf der anderen Wand steht ihm Karl V. gegenüber, der seine Herrschaft eng mit dem Christentum verband. Über ihm steht der Satz: "Ich kam, ich sah, Gott siegte." Ein zufälliger Gegensatz zwischen Christentum und Weltlichem? Wohl kaum, sagt Retsch. Es sind diese Gegensätze, die die Geschichte des Goldenen Saals für sie so lebendig machen.

Heute fasziniert der Prunkbau im Stil der Renaissance durch seinen reichen Goldschmuck, die satten Farben der Deckenbilder, die opulenten Portale, die in die vier angrenzenden Fürstenzimmer und nach draußen führen. Doch da der Goldene Saal oft Spiegel der Gesellschaft war, durchlitt er auch schwierige Zeiten.

Die ambitionierten Pläne, die seine Bauherren mit dem Prunksaal hatten, gingen nicht in Erfüllung. Die Schlachten des Dreißigjährigen Kriegs im 17. Jahrhundert brachten Augsburg um die Hälfte seiner Bevölkerung. Mit der geschrumpften Stadt verlor auch der Goldene Saal an Bedeutung. Die Reichstage mit ihren oft monatelangen Verhandlungen wichen nach Regensburg aus. Nur zweimal fanden sie in Augsburg statt, als die Pest im 18. Jahrhundert Regensburg heimsuchte.

Navigieren Sie selbst durch den Goldenen Saal und durch ein Fürstenzimmer, indem Sie über das Bild wischen und den roten Pfeilen in der 360-Grad-Tour folgen. Um Fotos und Videos anzusehen, klicken Sie auf die roten Foto- und Videosymbole.

Der Goldene Saal lockte dennoch mächtige Menschen nach Augsburg. "Hier waren schon viele Kaiser oder auch Bismarck", sagt Retsch. Auch heute finden dort noch wichtige Veranstaltungen oder Ehrungen statt. Dabei hätte die Kulisse bis in die 1970er-Jahre hinein wohl noch kaum jemanden überzeugt. Damals, wenige Jahrzehnte nach dem Krieg, sah der Saal trostlos aus.

Die Bomben des Zweiten Weltkriegs hatten das Rathaus 1944 fast komplett zerstört. "Nur die Außenmauern und das Erdgeschoss standen noch", sagt Retsch. Zwar sei das Haus zügig wieder aufgebaut worden, doch der Goldene Saal hatte im wahrsten Sinne des Wortes seinen Glanz verloren. "Er wurde schlicht ausgestattet mit einer Holzdecke und einfachen Böden." Experten hatten damals die Hoffnung verloren, den Goldenen Saal zu retten. Einst war er das Prunkstück einer reichen Stadt – und nun ein hoffnungsloser Fall?

Retsch führt weiter durch den Saal. Sie geht vorbei an meterhohen Fenstern und deutet auf ein Fresko an der Wand. Es sieht an einer Stelle wie ausgewaschen aus. Manchmal stellen Touristen Retsch die Frage: "Hatten Sie hier einen Wasserschaden?" Sie erwidert dann, das seien Originale, die die Bomben des Weltkriegs überdauert hätten. Kein Schaden also, sondern ein wertvolles Relikt der jahrhundertealten Geschichte.

Um das Jahr 1980 begannen die Augsburger dann doch damit, den restlichen Saal wieder aufzubauen. Das gelang ihnen erst mit dem Fund der 150 Dias, die während des Zweiten Weltkriegs erstellt wurden: mit den Aufnahmen der filigranen Fresken, der Herrscher-Bilder, der prunkvollen Verzierungen. Alle Details, konserviert auf ein paar Zentimetern Fotopapier.

Etwa 16 Jahre lang dauerte es, bis der Goldene Saal vollständig rekonstruiert war. Mit dem neuen Mantel aus Blattgold färbte sich das Licht unter der Decke wieder warm. Der Marmor für den Boden kam – wie schon Anfang des 17. Jahrhunderts – aus einem Steinbruch bei Salzburg. Damals war es ein Kraftakt für Schiffe und Pferde, den Marmor flussaufwärts nach Augsburg zu bringen. Jahrhunderte gelang das wesentlich einfacher.

1996 stellten Arbeiter den Saal fertig. Es ist nicht derselbe wie damals vor 400 Jahren – aber, sagt Retsch: "Sie können sich ganz sicher sein: Hier ist jeder Quadratzentimeter so, wie er ursprünglich war."