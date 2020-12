vor 48 Min.

Graffiti-Sprayer richten mehrere tausend Euro Schaden an

Unbekannte haben mit Graffiti nicht nur die Werner-von-Siemens-Mittelschule beschädigt.

Unbekannte haben im Augsburger Stadtteil Hochzoll mit Graffiti einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei brachten sie im Zeitraum von Montag 21., bis Montag, 28. Dezember, an der Südseite der Werner-von-Siemens-Mittelschule in der Neuschwansteinstraße mehrere sogenannte Graffiti-Tags an.

Zudem sprühten die Täter vergleichbare Schriftzüge an eine Wand der angrenzenden Heilig Geist-Kirche, an eine Mülltonnenbox sowie an einen Stromverteilerkasten. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)

