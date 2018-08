20:17 Uhr

Graffiti sind wieder ein Blickfang

Der Verein Die Bunten und Fachoberschüler restaurieren das in die Jahre gekommene Kunstwerk am Oberhauser Bahnhof.

Von Peter K. Köhler

Rund um den Helmut-Haller-Platz ist es jetzt ziemlich bunt: Die in die Jahre gekommene Graffitiwand vor der Bahnunterführung wurde restauriert und neu gestaltet. Schon vor einigen Jahren haben Sprayer das WC auf dem Platz bunt bemalt.

Auch auf der Kriegshaberer Seite der Unterführung hat sich viel getan. Die neu errichtete Wand am Bahndamm wurde mit mehreren Bildern zu einem Blickfang. Auch die eintönige, lange, mit Schmierereien verunstaltete Fassade einer gegenüberliegenden Autowerkstatt punktet jetzt mit leuchtenden Graffiti.

Schmierereien sollen verhindert werden

Wie Florian Tschech vom Verein Die Bunten berichtete, sind alle neuen Werke reguläre Auftragsarbeiten, die von Vereinsmitgliedern ausgeführt wurden. Auftraggeber waren die Werkstatt sowie die Bahn. Sie wollen mit den anspruchsvollen Bildern hässliche Schmierereien verhindern. Aus diesem Grund sollen die Graffiti mit einem speziellen Lack geschützt werden, auf dem keine anderen Farben haften.

Die Anregung zur Neugestaltung der großen Wand kam vom Tiefbauamt, berichtete Heike Skok, Quartiersmanagerin im Viertel Rechts der Wertach. Arbeiter des Amtes hätten lockere Putzteile abgeschlagen und die Fläche gereinigt. Zuletzt hatten die fünf Jahre alten Graffiti sehr gelitten. Immer öfter brachen Teile der Bilder von der feuchten Mauer ab und hinterließen hässliche Lücken.

Durch eigene Entwürfe ergänzt

Skok hatte für die Aktion das Geld für die Farben aufgetrieben, die Aktion organisiert und erneut die Fachoberschule (FOS) als Partner gewonnen. Schüler der Fachrichtung Gestaltung restaurierten die Reste der früheren Bilder und ergänzten sie durch ihre eigenen Entwürfe.

In der Gestaltung waren die Elftklässler der FOS frei, lediglich das Thema war vorgegeben. Wie schon bisher sollten Monster die Wand an der Einfahrt zur Bahnunterführung schmücken. So richtig gruselig sehen sie allerdings nicht aus, eher wie kunterbunte Schmusemonster. So etwa die „Monsterschnecke“ von Paula Wittig.

Wie sie erzählt, hat jeder aus der Gruppe eigene Entwürfe gezeichnet, die dann gemeinsam zu dem Gesamtbild zusammengefügt wurden. Die Absprachen hätten gut geklappt. Auch bei der Ausführung habe man gut zusammengearbeitet und sich gegenseitig geholfen, beispielsweise, wenn es um Schatten oder besondere Effekte ging.

Etwas Mehrarmiges

Mit einer rostfarbenen Krake verewigte sich Elisa Gottschling auf der mehr als vier Meter hohen Wand: „Ich wollte etwas Mehrarmiges machen“, sagte sie zu ihrer Motivwahl. Gut drei Stunden brauchte sie, bis ihr Werk fertig war.

Die Sprayer sind zufrieden mit dem Gesamtkunstwerk und stolz darauf, dass ihre Werke jetzt einige Jahre lang öffentlich zu sehen sind. „Wir haben bereits Arbeiten aus unserem Kunstunterricht ausgestellt, allerdings nur in der Schule. Das hier ist etwas ganz anderes, hier kommen jeden Tag Leute vorbei und können unsere Arbeit sehen“, meinte Paula Wittig.

