vor 16 Min.

Grafitti in der Augsburger Innenstadt: 4000 Euro Schaden

Die Polizei sucht die Verantwortlichen für ein Grafitti auf einer Trafo-Station in der Augsburger Innenstadt.

Eine Trafostation der Stadtwerke Augsburg ist erneut mit einem Grafitti besprüht worden. Der Schaden ist groß. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Trafostation der Stadtwerke Augsburg hat es Grafitti-Sprühern offenbar besonders angetan. Wie die Polizei mitteilt, befand sich auf der Station am Hohen Weg 1 in der Innenstadt bereits ein Grafitti, das in der Zeit vom 5. bis zum 6. Februar nun übersprüht worden ist. Nun prangen der schwarz-weiße Schriftzug "LA07" sowie sogenannte "Tags" auf dem Häuschen.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit 4000 Euro an. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt sie unter 0821/323-2710 entgegen. (nist)

