15:10 Uhr

Greenpeace-Aktion auf dem Rathausplatz: Was kommt nach Corona?

An einem Regenbogen auf dem Rathausplatz konnten Augsburger ihre Wünsche hinterlassen. Doch das Wetter machte der Greenpeace-Aktion einen Strich durch die Rechnung.

Von Leonhard Pitz

Etwas verloren stehen die Aktivisten von Greenpeace bei strömendem Regen auf dem Rathausplatz. Trotz des schlechten Wetters wollen sie mit Passanten ins Gespräch kommen und die Wünsche und Meinungen der Menschen für die Zeit nach Corona einfangen. Dabei ist Augsburg nicht die einzige Station der Aktion.

Greenpeace: Der Regenbogen ist in ganz Deutschland unterwegs

Lukas Klug, Mitglied der Augsburger Greenpeace-Gruppe, erklärt die Idee dahinter: „Der Regenbogen ist eine Pinnwand, die durch Deutschland fährt. Es geht darum, dass die Leute uns mitteilen, was sie sich für die Zeit nach Corona wünschen.“ Der Regenbogen stehe als Symbol für Greenpeace.

Auch wenn sie sich besseres Wetter gewünscht hätten, hätte die Augsburger Ortsgruppe die Aktion nicht verschieben können. Denn der Regenbogen hat einen strikten Zeitplan. „Am Samstag war der Regenbogen in Landshut, am Montag geht es nach Konstanz“, sagt Klug.

Wunsch nach weniger Autos in der Augsburger Innenstadt

Immerhin, trotz des Regens seien sie bereits mit einigen Menschen ins Gespräch gekommen, so Kluge. So hängt mittlerweile auch ein Zettel mit der Forderung nach „weniger Autos in der Augsburger Innenstadt“ am Greenpeace-Regenbogen.

Doch nicht jeder wird gleich so konkret, das weiß auch Peter Maier, der die Meinungen der Augsburger per Tacker am Regenbogen an-bringt. „Da sind ganz profane Dinge dabei wie die Vorfreude, wieder in Klubs zu gehen, aber auch der Wunsch nach mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt.“

Auf einen grundlegenden Wandel hofft auch Herbert Deininger. „Einige haben jetzt vielleicht gemerkt, dass Lehrer kein Halbtags-Job ist“, sagt er. Auch für andere Berufsgruppen wünscht sich der Augsburger mehr Anerkennung. Er sei verhalten optimistisch, dass die Krise etwas ändere. „Manche Leute sind jetzt ein bisschen ins Nachdenken gekommen“, so Deininger.

