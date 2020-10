11:39 Uhr

Greenpeace demonstriert in Augsburg für Tierwohl

Am Samstagvormittag demonstrierten Mitglieder von Greenpeace in der Innenstadt für mehr Tierwohl und gegen Massentierhaltung.

Aktivisten von Greenpeace demonstrieren am Samstagvormittag für mehr Tierwohl in der Augsburger Innenstadt. Einige trugen dabei einen besonderen Mund-Nasenschutz.

Greenpeace Augsburg beteiligte sich am Wochenende an einem bundesweiten Aktionstag der Organisation - dabei ging es um mehr Tierschutz. Laut Pressemitteilung fordert Greenpeace die Supermärkte auf, auf den Verkauf von "Billigfleisch" der Haltungsformen eins und zwei zu verzichten. Hintergrund ist, dass Verbraucher seit kurzem in vielen deutschen Supermärkten und Discountern zwischen Fleischprodukten aus vier Haltungsformen entscheiden können - von eins "Stallhaltung" bis vier "Premium".

Greenpeace-Aktivisten in Augsburg tragen besondere Masken

Die Aktivisten fordern einen konkreten Zeitplan für den Ausstieg aus der Haltungsform eins und eine transparente und vollständige Kennzeichnung der Fleischprodukte. Rund zehn Greenpeace-Mitglieder trugen bei der Protestkundgebung am Samstagvormittag in der Annastraße, Ecke Steingasse, selbstgebastelte Masken die einem Schweinekopf nachempfunden waren. Die Greenpeace-Demo blieb dabei nicht die einzige Demonstration an diesem Wochenende. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen