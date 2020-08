vor 52 Min.

Greenpeace erinnert in Augsburg an Atombombenabwurf auf Hiroshima

Greenpeace-Ehrenamtliche haben auf dem Elias-Holl-Platz in Augsburg mit einem leuchtenden Friedenszeichen an den Atombombenabwurf auf Hiroshima gedacht.

In Erinnerung an den Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima vor 75 Jahren haben Greenpeace-Ehrenamtliche ein Peace-Zeichen aus Kerzen auf dem Elias-Holl-Platz aufgestellt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Um 1.15 Uhr – dem Zeitpunkt der Explosion der Hiroshima-Atombombe – zündeten sie die Kerzen an und gedachten der Opfer. Mit ihrer Lichtbotschaft riefen die Ehrenamtlichen auch die Bundesregierung zu atomarer Abrüstung auf: „Es ist ein moralisches und politisches Armutszeugnis, dass Deutschland noch immer an US-amerikanischen Atombomben festhält“, sagt Martin Geiger von Greenpeace Augsburg.

Laut einer aktuellen Greenpeace-Umfrage sind 83 Prozent der Menschen in Deutschland dafür, dass die US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland abgezogen werden. Auf dem Fliegerhorst im rheinland-pfälzischen Büchel lagerten laut Experteneinschätzungen 20 US-amerikanische Atombomben, die im Kriegsfall von deutschen Piloten in ihr Einsatzgebiet geflogen werden sollen, heißt es von Greenpeace weiter. Die jeweilige Sprengkraft der Bomben betrage das mindestens Zehnfache der Hiroshima-Bombe. Beim Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki waren 1945 schätzungsweise mehr als 200.000 Personen ums Leben gekommen. (AZ)

