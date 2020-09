12:30 Uhr

Griechisches Lokal hat geschlossen: Das Poseidon wird saniert

Plus Das beliebte griechische Lokal Poseidon in der Maxstraße in Augsburg hat derzeit geschlossen. Bald soll es mit gewohntem Konzept aber wieder losgehen.

Von Leonhard Pitz

Wer häufiger durch die Maximilianstraße läuft, hat vielleicht bemerkt, dass dort etwas fehlt. Wo sonst in großen weißen Lettern der Name Poseidon stand, lässt sich der Name des griechischen Meeresgottes nur noch anhand der schwarzen Spuren auf der Fassade erahnen.

Der Grund: Das bekannte griechische Lokal in der Nähe der Ulrichskirchen wird renoviert. „Wir sanieren innen komplett“, erklärt der Wirt des Poseidon, Evangelos Ntafopoulos. Das Restaurant bekomme eine neue Einrichtung mit neuen Möbeln.

Ntafopoulos Evangelos. Bild: Silvio Wyszengrad

Mit Corona habe der Zeitpunkt der Sanierung laut Ntafopoulos nichts zu tun. Bereits seit letztem Jahr sei man mit mehreren Innenarchitekten in Kontakt wegen der Sanierung gewesen. „Nun haben wir uns für einen Entwurf entschieden“, erklärt der Wirt. Zum neuen Design will er nicht viel sagen, das Poseidon bleibe aber „gemütlich“. Auch an der Speisekarte werde sich nichts ändern, so Ntafopoulos. Ab Montag, 21. September, will das griechische Restaurant wieder für seine Gäste geöffnet haben.

Auch das neue Logo des Poseidons, das bereits auf der Homepage des Lokals zu finden ist, wird dann von der Maxstraße aus zu sehen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Reich Poseidons

Themen folgen