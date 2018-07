Großbrand: Es wurde viel mehr zerstört als ein Haus

Der Brand im Caritas-Sozialzentrum hat mehr zerstört als ein Gebäude. Doch es gibt gute Nachrichten für alle, die hier betreut wurden.

Es ist ein Schock für viele Menschen in Augsburg: Für jene rund 120 Beschäftigten, die im Caritas-Sozialzentrum gearbeitet haben, gut 50 davon in staatlich geförderten Jobs. Aber auch für jene, die hier auf vielfältige Weise Hilfe erhalten haben – sei es im Kleiderlager, im Café oder in einer der Beratungsstellen. Im Schnitt rund 300 Klienten pro Tag haben das Sozialzentrum aufgesucht. Der eher unauffällige, etwas versteckt gelegene Bau nahe der Gögginger Straße hatte für die Gesellschaft eine wichtige Bedeutung. Nun ist das Gebäude eine Ruine, es wurde viel mehr zerstört als nur ein Haus.

Doch die Aussagen der Verantwortlichen klingen positiv. Trotz des Schocks blicken sie schon wieder nach vorn. Die Botschaft lautet: Es muss und es wird auch weitergehen. Die Caritas-Macher denken sogar schon wieder an einen Neubau. Die Diözese will helfen. Das ist eine gute Nachricht für die Bedürftigen, die hier betreut wurden. Und auch für jene Menschen, die über einen Job im Sozialzentrum die Chance bekommen, ins Berufsleben zurückzufinden. Es gibt bislang keinerlei Hinweise, dass beim Brandschutz geschludert worden ist. Allerdings: Im Gebäude lagerte vieles, was schnell brennt. Das wird bei einem Neubau sicher noch stärker als bisher im Fokus sein.

