21:36 Uhr

Großbrand zerstört Caritas-Sozialzentrum in Göggingen

In Augsburg hat am Sonntagabend ein Feuer das Caritas-Gebäude in Göggingen zerstört. Die Feuerwehr kämpft mit einem Großaufgebot gegen die Flammen.

Ein Großbrand hat am Sonntagabend das Sozialzentrum der Caritas in der Depotstraße in Göggingen zerstört. Laut Polizei ergriff das Feuer sowohl das Gebäude als auch zahlreiche Fahrzeuge. Da es sich um ein reines Gewerbeobjekt handelt, gehe man nicht davon aus, dass sich Personen im Inneren aufgehalten haben, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale.

Bild: Dr. Siegfried Weida

Nach Angaben eines Polizeivertreters vor Ort hatte gegen 21 Uhr zunächst ein Fahrzeug neben dem Sozialzentrum zu brennen begonnen. Die Flammen griffen dann auf das Gebäude über.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) war am Abend vor Ort und machte sich ein Bild von den Löscharbeiten. Der Bereich um das Sozialzentrum wurde weiträumig abgesperrt. Eine gewaltige Rauchsäule über Augsburg war kilometerweit zu sehen.

Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Dr. Andreas Magg zeigte sich in einer ersten Reaktion entsetzt. "Wir sind alle schockiert. Was da gerade abbrennt, war ein Augsburger Zentrum der Solidarität, wo so viel Gutes für so viele Menschen geleistet wurde." Im Sozialzentrum waren unter anderem eine Kleiderkammer, ein Gebrauchtmöbelmarkt, eine Essenstafel, Beratungs- und Verwaltungsräume sowie das Café Werthmanns untergebracht.

