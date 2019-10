vor 41 Min.

Große Auszeichnung für das Kulturgewächshaus Birkenried

Das Team um Bernhard Eber erhält den Bayerischen Popkulturpreis für Nachhaltigkeit. Was es damit auf sich hat.

Birkenried Das Kulturgewächshaus Birkenried erhält auf Vorschlag der Musikerin Sarah Straub und der freien Event- und Social-Media-Managerin Michaela-Susan Pollok den vom Verband für Popkultur in Bayern seit 1991 verliehenen Popkulturpreis (ehemals Rockpreis Pick Up). In der Kategorie Nachhaltigkeit wird das Kulturgewächshaus laut Pressemitteilung für seine jahrzehntelange popkulturelle Arbeit in der Region geehrt.

Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Die Verleihung mit dem Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, findet am Mittwoch, 20. November, um 15 Uhr im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks (BR) statt.

Die Begründung der Jury

In ihrer Begründung betont die Jury, die im Bayerischen Landtag tagte, dass das Kulturgewächshaus nicht nur seit Jahrzehnten Konzerte veranstalte, sondern auch Matineen, Workshops und Ausstellungen durchführe. Mittlerweile ist die von Bernhard Eber betriebene Kulturansiedlung weit über die Region hinaus bekannt und ziehe Besucher aus einem Einzugsgebiet von etwa 80 Kilometern an. Darüber hinaus weist die Jury darauf hin, dass hier ein wichtiger Kulturstandortfaktor im ländlichen Raum entstanden ist und somit als Erfolgsmodell fungiere.

Wie Bernhard Eber und sein Team darauf reagiert haben

Die Nachricht, den Bayerischen Popkulturpreis für Nachhaltigkeit gewonnen zu haben, habe Bernhard Eber und sein Team „fast umgehauen“, teilt Eber mit. „Nach 20 Jahren der kontinuierlichen Arbeit kommt es für das Kulturgewächshaus und seine Crew einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk gleich.“ Eber erinnert sich an die Anfänge seines Projekts. „Als wir mit unserem Kulturgewächshaus im Jahre 2000 die ersten Konzerte und Ausstellungen durchführten, war das ein mutiges und für Zweifler ein aussichtsloses Unterfangen am Waldrand mitten in der Natur zwischen den Städten Günzburg und Gundelfingen.“

Zwei ereignisreiche Jahrzehnte liegen hinter den Birkenriedern

Mittlerweile gehöre man zu den festen Kulturinstitutionen der Region. „Zwei ereignisreiche Jahrzehnte liegen hinter uns, die von viel Arbeit, immer wieder neuen Zielen und natürlich viel Freude an der Musik und den Künstlern geprägt waren“, sagt Eber. Mit rund 70 Konzerten im Jahr spreche man die unterschiedlichsten Menschen an. Der Skulpturenpark mit Stein- und Metallplastiken auf dem Gelände locke an allen Tagen Besucher an, die Natur und Kunst stressfrei genießen möchten. Workshops für Erwachsene, Kinder, Schulklassen und Firmen bieten laut Pressemitteilung Erfahrungen, Horizonterweiterung und Erfolgserlebnisse. Hier würden vor allem die Künstler aus Simbabwe im Vordergrund stehen, die von Franz Ludwig Keck vom LittleZim in Birkenried organisiert und betreut werden.

Simbabwe und Birkenried, eine besondere Verbindung

„Als wichtiger Part des Kulturgewächshauses Birkenried darf das LittleZim mit Franz Ludwig Keck nicht vergessen werden“, sagt Eber. „Franz Ludwig holt jedes Jahr abwechselnd drei bis vier Künstler aus Simbabwe nach Birkenried, die hier für je drei Monate neue Stein- oder Stahlskulpturen schaffen, den Skulpturenpark weiter bereichern und mit den Workshops viele Menschen begeistern.“ Selbst namhafte Firmen seien nach Birkenried gekommen, um zum Beispiel Teambuilding-Workshops durchzuführen.

Eber möchte sich bei denen bedanken, die in den Anfängen beim Aufbau mitgeholfen haben und die sich heute ehrenamtlich bei den Veranstaltungen einsetzen „Den Preis werden wir am 20. November in München sehr gerne persönlich entgegennehmen“, sagt er. (pm)

