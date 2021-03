Großeinsatz im Sheridan-Park: Jugendliche attackieren und beleidigen Polizisten

Bei der Polizei gehen am Montagabend Anrufe ein, dass Jugendliche im Augsburger Sheridan-Park die Corona-Regeln missachten. Beim Großeinsatz wurden laut Polizei vier Beamte verletzt.

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Montagabend gegen 20.30 Uhr im Sheridan-Park in Augsburg-Pfersee gekommen. Nach Angaben der Polizei gingen bei den Beamten zu der Uhrzeit mehrere Mitteilungen über eine große Anzahl Jugendlicher ein, die sich im Bereich des Basketballplatzes am Grasigen Weg aufhielten und Corona-Regeln missachteten. "Als eine Streife den Sportplatz anfuhr, hielten sich dort Dutzende Jugendliche auf, die beim Anblick der Einsatzkräfte zunächst in verschiedene Richtungen flüchteten", so die Polizei. Wenig später kam jedoch ein Großteil der Jugendlichen den Angaben zufolge zum Basketballplatz zurück, soll sich um die Einsatzkräfte gesammelt und diese massiv beleidigt haben. Die Polizei ließ Verstärkung anrücken, um Platzverweise zu verteilen und die Corona-Regeln durchzusetzen.

Rund 60 Jugendliche stellen sich im Sheridan-Park gegen die Polizei

"Hierbei kam es aus einer Gruppe von etwa 60 Jugendlichen zu wiederholten Beleidigungen und auch Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte", heißt es von der Polizei. Ein 15-Jähriger habe sich etwa einem Platzverweis widersetzt und einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Beamte erlitt leichte Kopfverletzungen und war nicht mehr dienstfähig. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest und fesselte ihn. "Weitere drei Einsatzkräfte zogen sich im Laufe des Einsatzgeschehens durch anderweitige Widerstandshandlungen ebenfalls leichte Verletzungen zu", heißt es in der Schilderung der Polizei.

Insgesamt nahmen die Beamten zwei 16 und 17 Jahre alte männliche Jugendliche, einen 18-jährigen Mann sowie eine 18-jährige Frau in Gewahrsam, da diese Platzverweise missachtetet und die Beamten beleidigt haben sollen. Es war ein Großeinsatz: Um die aufgeheizte Lage beruhigen zu können, war die Polizei "aufgrund der Vielzahl an uneinsichtigen Personen" mit etwa 30 Einsatzkräften über zwei Stunden im Bereich des Sheridan-Parks präsent. Dabei fertigten die Beamten auch Aufzeichnungen mit Body-Cams an. Die Ermittler leiteten gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren ein. Wie viele Verdächtige es gibt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Polizei bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Einsatzgeschehens im Sheridan-Park aufhielten und Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

