Großeinsatz nach Explosion in Haunstetten

Großeinsatz im Augsburger Stadtteil Haunstetten: In der Angerstraße ist es laut Polizei offenbar zu einer Explosion gekommen. Ein Mensch wurde verletzt.

Großeinsatz im Augsburger Stadtteil Haunstetten: Am Montagabend gegen 20.20 Uhr hat sich laut Polizei in einem Haus in der Angerstraße eine Explosion ereignet. Danach sei das Haus in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer technischen Ursache aus. Eventuell sei ein Ofen explodiert oder es sei zu einer Verpuffung gekommen. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Gegen 21 Uhr war das Feuer bereits gelöscht. (AZ)