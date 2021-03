vor 21 Min.

Großer Rettungseinsatz: Spielendes Mädchen fällt in Augsburg in den Lech

Rettungstaucher waren nach einem Alarm am Lech in Augsburg im Einsatz.

Großeinsatz mit Hubschrauber, Taucher und gutem Ende: Nass, aber unverletzt traf die Augsburger Polizei ein Mädchen an, das beim Spielen in den Lech gefallen war. Der Notruf zuvor klang dramatisch.

Von Sabine Posselt

Zu einem großen Wasserrettungseinsatz kam es am Montagabend gegen 20 Uhr in Augsburg, nachdem eine Zeugin am Lech nahe der Localbahnbrücke in Augsburg-Hochzoll beobachtet hatte, wie ein Kind beim Spiel in den Fluss gefallen war. Die Frau rief sofort den Notruf an, und die Integrierte Rettungsleitstelle löste Großalarm aus.

Hubschrauber und Taucher am Lech in Augsburg im Einsatz

Wie die Einsatzzentrale der Augsburger Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, entpuppte sich die Angelegenheit zum Glück schnell als harmlos. Drei Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren hätten am Ufer gespielt, eine davon fiel dabei ins Wasser. Sie rettete sich sogleich auf eine Kiesbank, gelangte schnell wieder ans Ufer und machte sich gemeinsam mit ihren Freundinnen auf den Heimweg - nass, aber unverletzt. Eine Streife der Polizei entdeckte die drei Kinder und brachte sie wohlbehalten nach Hause.

Bei dem Großalarm waren laut Polizei sicherheitshalber sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte vor Ort. Der Augsburger Rettungshubschrauber Christoph 40 flog das Gebiet vom Hochablass am Kuhsee bis zur Lechbrücke an der Kreuzung Amagasaki-Allee/Berliner Allee ab, im Wasser waren die Berufsfeuerwehr Augsburg mit Boot und Taucher sowie Wasserwacht und DLRG im Einsatz. Am Ufer warteten der Rettungsdienst und ein Notfallseelsorger. Der Einsatz ging bis ungefähr 20.40 Uhr.

