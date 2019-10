vor 20 Min.

Großrazzia bei Pflegediensten in Augsburg: 13 Verdächtige sollen in Haft

Polizisten durchsuchen am Mittwoch hunderte Objekte, vor allem in Augsburg. Es geht um möglichen Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe. 13 Verdächtige sollen in U-Haft.

Es war eine der größten Razzien, die in Augsburg je stattgefunden haben dürfte. Alleine in der Stadt waren mehr als 500 Polizeibeamte im Einsatz, die Beamten durchsuchten 175 Gebäude; in München durchkämmten Ermittler weitere 38 Objekte. Der Verdacht: Pflegedienste aus der Region sollen im großen Stil bei Abrechnungen betrogen haben, der Schaden für Sozialhilfeträger und die gesetzlichen Krankenversicherungen soll nach Erkenntnissen der Ermittler in die Millionen geben. Nach Angaben der für den Fall zuständigen Staatsanwaltschaft München I gibt es 40 Hauptverdächtige, 13 Verdächtige sollen in Haft kommen.

Die betroffenen Pflegedienste - in Augsburg sind acht Firmen im Visier der Ermittler - sollen bei den Abrechnungen zulasten der Sozialhilfeträger und der gesetzlichen Krankenversicherungen betrogen haben. Die Pflegedienste sollen systematisch Schwächen im Kontrollsystem der Pflegeversicherung zu ihren Gunsten ausgenutzt haben. Insbesondere besteht der Verdacht, dass bereits die Begutachtung der Patienten durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) für die Einstufung in den entsprechenden Pflegegrad von den Pflegediensten gezielt und mit Erfolg manipuliert wurde.

So soll in vielen Fällen Pflegebedarf zwar grundsätzlich gegeben, aber künstlich erheblich aufgebauscht worden sein, um mehr Leistungen als tatsächlich erforderlich abrechnen zu können. Für ihre Mitwirkung an den Taten sollen Patienten und Angehörige Zahlungen in bar oder sonstige Sachleistungen des Pflegedienstes erhalten haben.

Großrazzia: Polizei durchsucht mehrere Pflegedienste in Augsburg

Schwerpunktmäßig durchsuchten die Beamten der Kriminalpolizei und des Zolls offenbar Objekte in Augsburg. Gegen 8.20 Uhr versammelte sich daher ein Großaufgebot an Polizisten am Plärrer. Aber auch im Raum München wurden Räume von Pflegediensten durchsucht, teils geht es auch um private Wohnhäuser.

Nach Informationen unserer Redaktion ermittelt die Augsburger Kriminalpolizei seit Jahren in dem Fall und hat zu dem Zweck Beamte abgestellt, die sich ausschließlich um diese Thematik kümmern. Die Sonderkommission trägt den Namen "Eule". Dabei soll es dem Vernehmen nach vorrangig um russische Pflegedienste gehen. In Augsburg waren am Dienstagvormittag an verschiedenen Standorten von Pflegediensten sowie an Privathäusern Polizeiaufgebote zu sehen. Der Betrieb der einzelnen Unternehmen lief indes weiter.

Die Polizei durchsucht die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in Augsburg. Bild: Silvio Wyszengrad

Zuständig für die Ermittlungen ist die für Fehlverhalten im Gesundheitswesen zuständige Staatsanwaltschaft München 1. Die berichtet, seit Juni 2017 werde "gegen vorwiegend aus Osteuropa stammende organisierte Kriminelle" bei Pflegediensten in Augsburg und München ermittelt. Neben der Augsburger Ermittlungskommission wurde auch im Bereich des Polizeipräsidiums München eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die den Namen „Amalie“ trägt

Die Ausmaße der Razzia sind groß: Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft waren neben 21 Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft München I und zwölf Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Augsburg in Augsburg mehr als 500 Polizeibeamte im Einsatz, die etwa 175 Objekte durchsucht haben. Neben den Räumen von acht Pflegediensten und den Privatwohnungen der etwa 40 Hauptbeschuldigten wurden auch die Wohnungen von etwa 120 Patienten durchsucht.

13 Verdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Dabei waren Pflegegutacher anwesend, die die Aktion unterstützt haben. Der Zoll war mit 30 Beamten im Einsatz und geht dem Verdacht der Scheinselbständigkeit oder Schwarzarbeit bei 24-Stundenpflegekräften nach. In München wurden insgesamt 38 Objekte, darunter zwei Pflegedienste, drei Arztpraxen und Privatwohnungen von Patienten durchsucht. 13 Beschuldigte sollen am Mittwoch noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Für Pflegebedürftige, die wegen der Polizeiaktion nicht von ihrem Pflegedienst versorgt werden, hat der Pflegeservice Bayern des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in Bayern (MDK) ein Info-Telefon eingerichtet. Betroffene und Angehörige können anrufen unter Telefon 0800/7721111 oder sollen sich direkt bei ihrer Krankenkasse melden.

Themen folgen