13:32 Uhr

Grüne: 150 Stellen für Artenschutz

Neue Forderungen nach Volksbegehren

Von Uli Bachmeier

München Nach dem Erfolg ihres Volksbegehrens „Rettet die Bienen!“ fordern die Initiatoren rund 150 zusätzliche Stellen bei den Naturschutzbehörden im Freistaat – anders könnten die Artenschutzziele nicht erreicht werden. Die konkrete Umsetzung, so sagte der Vorsitzende der Gregor Louisoder Umwelt-stiftung, Claus Obermeier, sei beim Naturschutz in Bayern immer schon das große Problem gewesen.

Wenn der Gesetzentwurf des Volksbegehrens und das ergänzende Artenschutzgesetz der Staatsregierung am heutigen Mittwoch erstmals im Landtag diskutiert werden, wird es nicht so sehr darum gehen, was man beschließt. Die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler haben bereits angekündigt, dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens zuzustimmen. Umgekehrt werden die Grünen, wie Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärte, „selbstverständlich“ dem Ergänzungsgesetz zustimmen, weil es „ein Schritt in die richtige Richtung“ sei.

Völlig zufrieden allerdings sind die Organisationen und Parteien im Trägerkreis des Volksbegehrens noch nicht. Der Landesbund für Vogelschutz, die Gregor Louisoder Umweltstiftung, ÖDP und Grüne fordern eine zügige Umsetzung der gemeinsamen Ziele und betonen obendrein, dass mit der Gesetzgebung in Bayern nur der erste Schritt hin zu mehr Artenschutz getan werde. „Es ist noch ein langer Weg, den wir gehen müssen“, sagte der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz, Norbert Schäffer.

Schäffer wies darauf hin, dass die unteren Naturschutzbehörden in den Landkreisen und Städten „bereits jetzt überfordert sind“. Obermeier sprach von rund 150 neuen Stellen, die nötig seien – je zwei in den 70 Landkreisen und kreisfreien Städten sowie mindestens eine zusätzliche Stelle bei den Bezirksregierungen. Sie sollten bereits mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 beziehungsweise durch Umschichtungen geschaffen werden. Notfalls müsse man dafür auf teure, aber weniger dringende Projekte im Umweltbereich verzichten.

Hartmann kündigte an, die Grünen würden die Umsetzung des Volksbegehrens im Landtag kritisch begleiten und jährlich Berichte über die Fortschritte einfordern. Außerdem wollen die Grünen weitere Forderungen durchsetzen. Im Ergänzungsgesetz der Staatsregierung etwa sei die Anregung des Runden Tisches, auch die Kommunen zu Artenschutzmaßnahmen zu verpflichten, „komplett rausgefallen“.

