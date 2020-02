Grüne: Bürger sollen Stadt Geld für Grundstückskauf leihen

Plus Die Verwaltung soll mehr Boden erwerben, um aktiver beim Wohnungsbau mitgestalten zu können, fordert die Öko-Partei. Vorbild ist die Stadt München.

Die Grünen fordern, dass die Stadt künftig Anleihen an die Bürger herausgibt, um mit dem eingenommenen Geld Grundstücke zu kaufen. Das ermögliche es der Stadt, aktiver beim Wohnungsbau mitzumischen, so OB-Kandidatin Martina Wild. Die Stadt München hat vor kurzem ein ähnliches Instrument eingeführt: Zu einem Zinssatz von 0,25 Prozent leiht sich die Stadt über eine Laufzeit von zehn Jahren Geld von ihren Bürgern, um Wohnungen zu kaufen und günstige Mieten zu erhalten.

Die Anleihe, so Wild, müsse Bestandteil eines Maßnahmenbündels sein. „Die Stadt muss sich auch mehr Vorkaufsrechte für Brachen sichern“, so Wild. Gleiches gelte für Grundstücke, mit denen man das bebaute Stadtgebiet abrunden könne. Das werde sich unter Umständen erst Jahre oder Jahrzehnte später bezahlt machen, man brauche aber eine Strategie.

Augsburg soll günstiger an Grundstücke kommen

Zusammen mit dem Modell der sozialgerechten Bodennutzung, über die der Bauausschuss des Stadtrats noch vor der Wahl abstimmen soll, könne die Stadt anleihenfinanziert mehr Boden zu relativ günstigen Preisen kaufen. Bei der sozialgerechten Bodennutzung müssten Investoren bei größeren Projekten 30 Prozent eines Grundstücks an die Stadt relativ günstig verkaufen. Diese Grundstücke könne die Stadt dann im Erbbaurecht vergeben und/oder sie an Genossenschaften oder Baugemeinschaften vergeben, so die Grünen. Beide Schritte sollen dafür sorgen, dass die Quadratmeterpreise relativ niedrig bleiben. Wer über den Boden verfüge, habe einen wichtigen Hebel in der Hand, um dessen Bebauung zu steuern, so Wild.

Für die Bürger ergebe sich die Möglichkeit, in ihrer Stadt zu investieren, sagt Grünen-Stadträtin Verena von Mutius-Bartholy. „Die Menschen investieren gerade in Immobilien. Bevor man in einen Immobilienfonds in Australien Geld steckt, kann man das Geld auch in Augsburg lassen“, so von Mutius. Eine Immobilie vor Ort gebe Anlegern Sicherheit. „Die Grundidee, die hinter einer Anleihe steckt, ist letztlich, dass die Stadt den Bürgern gehört“, so von Mutius-Bartholy.

Grüne: Augsburg soll mehr Geld in den Grundstückskauf investieren

Allerdings gestehen auch die Grünen zu, dass die Ausgabe von Anleihen faktisch einer Neuverschuldung gleichkäme. Mit 416 Millionen Euro hat der Schuldenberg der Stadt Ende 2019 eine Rekordhöhe erreicht. Zuletzt forderte auf einer Podiumsdiskussion des Netzwerks „Real Estate Lounge“ Bruno Marcon, OB-Kandidat von „Augsburg in Bürgerhand“, von der Stadt, deutlich mehr Geld für den Grundstückskauf in die Hand zu nehmen. Dies sei bei der jetzigen Zins-Situation das Gebot der Stunde.

CSU-OB-Kandidatin und Finanzreferentin Eva Weber konterte, dass eine Neuverschuldung ohne Grenzen trotz niedriger Zinsen weder verantwortungsvoll sei noch von der Regierung von Schwaben genehmigt werde. Die Stadt kaufe aktuell schon, was sie an Grundstücken bekommen könne. Allerdings wolle und dürfe man als Stadt keine überteuerten Preise bezahlen.

