Grüne: Ein Achtungserfolg für Deniz Anan

Martina Wild wird OB-Kandidatin der Grünen, och ihr Ergebnis war nicht so gut wie erwartet. Dies wirft ein Licht auf die Erwartungen der Parteimitglieder.

Wäre Martina Wild nicht OB-Kandidatin der Augsburger Grünen geworden, hätte die Partei ein großes Problem vor der Kommunalwahl bekommen. In diesem Fall hätte die Basis der bekanntesten Bewerberin im Trio eine schallende Ohrfeige verpasst. Doch Martina Wild ist ihrer Favoritenrolle gerecht worden. Umwerfend ist ihr persönliches Ergebnis allerdings nicht. Das Votum der Mitglieder ist jedoch auch ein Indiz dafür, dass sie auf die Person Deniz Anan setzen. Der 40-Jährige hat Migrationshintergrund, sein Vater ist Türke. Anan hat seine Bewerbung für die OB-Kandidatur„als Signal an 120000 Augsburger mit Migrationsgeschichte“ verstanden. In Reihen der Partei stößt Anan auf Akzeptanz. Das gute Abschneiden bei der OB-Kandidatenkür lässt erwarten, dass der 40-Jährige auf der Stadtratsliste der Grünen einen vorderen Listenplatz erhalten dürfte. Es wäre die Bestätigung für den Achtungserfolg, den Deniz Anan jetzt erzielt hat.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Martina Wild ist OB-Kandidatin der Augsburger Grünen

Themen Folgen