vor 60 Min.

Grüne Parteimitglieder stimmen für schwarz-grüne Koalition in Augsburg

Eine überwiegende Mehrheit der Parteimitglieder, die sich an der Abstimmung beteiligten, stimmten für eine schwarz-grüne Koalition. Damit beginnt die Arbeit.

Die grüne Parteibasis hat einer schwarz-grünen Koalition im Augsburger Rathaus in den kommenden sechs Jahren zugestimmt. Bei einer schriftlichen Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag zwischen Grünen und der CSU stimmten 96,36 Prozent für die Zusammenarbeit. Die Beteiligung lag bei 57,6 Prozent, wie die Grünen am Montagabend mitteilten.

“Im Vertrag ist die Grünen-Handschrift unverkennbar. Augsburg wird in den kommenden Jahren moderner, sozialer, klimafreundlicher und grüner werden", so Parteivorsitzender Peter Rauscher. Man wolle dafür sorgen, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele umgesetzt werden, so seine Kollegin Melanie Hippke. "Augsburg muss zur lebenswertesten Stadt in Bayern werden”, sagt Hippke.

Augsburg: Koalition zwischen CSU und Grünen steht nichts im Wege

Mit der Zustimmung der Parteibasis der Grünen steht einer Koalition nun nichts mehr im Wege, nachdem bei der CSU zuvor schon der Parteivorstand grünes Licht gegeben hatte. CSU-Parteivorsitzender Volker Ullrich sagte, er freue sich über das eindeutige Votum für die Koalition. Es sei "ein weiteres starkes Signal der Zustimmung und des politischen Gestaltungswillens. Das zeigt, dass CSU und Grüne einen sehr guten und tragfähigen Vertrag ausgehandelt haben." Ab 1. Mai gehe es darum, die Inhalte des Vertrags "gemeinsam verantwortungsvoll umzusetzen". (AZ, skro)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen