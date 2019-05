00:34 Uhr

Grüne: Wahlkampf mal zwei

Es geht um Europa und um den Oberbürgermeister

Von Michael Hörmann

Die Europawahl lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am Sonntag, 26. Mai, wird gewählt. Bis zur Kommunalwahl dauert es dagegen noch eine Weile. Die Augsburger werden am Sonntag, 15. März 2020, darüber entscheiden, wer ab Mai 2020 der neue Oberbürgermeister sein wird und wer in den Stadtrat einzieht.

OB Kurt Gribl (CSU) steht für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung. Bei den Augsburger Grünen gibt es drei Bewerber für die OB-Kandidatur, die sich nun einem parteiinternen Wettbewerb stellen. Geplant sind drei öffentliche Diskussionsrunden mit Martina Wild, Melanie Hippke und Deniz Anan. Auftakt ist am Mittwoch, 8. Mai. Es ist der Tag, an dem die Grünen in Augsburg zudem ihre große Wahlkampfveranstaltung zur anstehenden Europawahl platziert haben. Zur Mittagszeit ist Ska Keller, Spitzenkandidatin für die Europawahl, zu Gast in Augsburg. Von 13 bis 14.30 Uhr nimmt sie auf einer Couch Platz, die am Manzù-Brunnen auf dem Königsplatz steht. Ska Keller will mit Bürgern diskutieren. Dabei ist auch Umweltreferent Reiner Erben.

Spannend dürfte es am Abend ab 19.30 Uhr werden. Es gibt das erste Aufeinandertreffen der drei Bewerber für die OB-Kandidatur. Veranstaltungsort ist das Akti:f-Café in der Klinkertorstraße 1. Dabei können auch Nichtmitglieder Fragen stellen. Fraktionschefin Martina Wild, Augsburgs Parteichefin Melanie Hippke und Deniz Anan haben Ambitionen angemeldet, als OB-Kandidat ins Rennen zu gehen. Es gibt drei Foren, bei denen sie sich zu ihren Zielen äußern. Weitere Termine sind am 19. und 31. Mai.

Im nächsten Schritt folgt eine schriftliche Mitgliederbefragung. Sie muss allerdings nicht zwingend festlegen, wer als OB-Kandidat nominiert wird. Diese Nominierungsversammlung ist auf 26. Juni terminiert. Beobachter gehen davon aus, dass bei einem eindeutigen Votum der Mitglieder die beiden unterlegenen Kandidaten verzichten werden. Würde es ein enges Rennen geben, entscheidet die Nominierungsversammlung.

