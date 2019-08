Grüne wollen Dächer von Haltestellen bepflanzen

Die Stadt Utrecht hat ihre Bushaltestellen in Mini-Wiesen für Bienen und Insekten verwandelt. Die Augsburger Stadtratsfraktion der Grünen ist davon begeistert.

Die Stadtratsfraktion der Grünen möchte, dass die Stadtwerke prüfen, ob ihre Haltestellendächer insektenfreundlich bepflanzbar wären. Vorbild wäre die niederländische Stadt Utrecht, in der seit Kurzem 316 Bushaltestellen bepflanzte Dächer bekommen haben.

Dies schaffe Nahrungsquellen für Bienen und Hummeln und trage in den Sommermonaten zur Kühlung der Stadt bei, so die Grünen. Neben einer Bepflanzung solle darüber nachgedacht werden, ob der Einbau von Fotovoltaikzellen auf Haltestellendächern machbar ist.

There are tiny parks for bees hiding on the roof of these bus stops - In the Dutch city of Utrecht, the roofs of hundreds of bus stops were recently covered with low-growing succulent plants called sedum.... - https://t.co/y7KSvaqL8b - - pic.twitter.com/dK3KHdS8nV