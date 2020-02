vor 19 Min.

Grüne wollen die Augsburger Innenstadt neu denken

Auf dem Neujahrsempfang der Grünen stellte Oberbürgermeister-Kandidatin Martina Wild ihre Ideen für Augsburg vor. Auch Parteichef Robert Habeck ist dabei.

Von Fridtjof Atterdal

„Wildwechsel“ könnte man das Motto dieses Neujahrsempfangs nennen: Zumindest lautete so der Titel des Image-Films über Martina Wild, die Herausforderin der Grünen im Kampf um den Sessel des Augsburger Oberbürgermeisters. Der Film wurde den gut 600 Gästen im Goldenen Saal des Rathauses gezeigt. Sie erfuhren noch mehr über den grünen Wunsch nach Wechsel, aber auch über die Herausforderungen der jüngsten globalen Klimakatastrophen, wie den Bränden in Australien – darum ging es in den Reden von etwa Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und dem Parteivorsitzenden Robert Habeck. Sie gehören zu der Riege an Politpromis, die in Augsburg den Wahlkampf unterstützen.

Als heimatverbundene Augsburgerin präsentierte sich Wild in ihrem Film. Gezeigt wurden Bilder von Kindern, Schafen, Wasser und viel Natur. Die Zuschauer konnten einen Blick hinter die Kulissen von Familie Wild erhaschen, die Kandidatin beim Radeln, aber auch als Passagierin in einem von Umweltreferent Reiner Erben gesteuerten Lastenrad sehen.

Grüne fordern mehr "grünes Know-how" in Augsburg

„Es braucht mehr grüne Kompetenz, mehr grünes Know-how, um gutes Leben in unserer Stadt für alle Menschen zu ermöglichen“, sagte Wild in ihrer Rede. So schnell wie möglich solle Augsburg klimaneutral werden – durch eine Solarstrom-Offensive und einen Augsburger Standard für klimagerechtes und nachhaltiges Bauen. „Damit unsere Stadt nicht vor Hitze eingeht, gestalten wir kühle Meilen – das bringt frische Luft und Abkühlung“, erklärte sie.

Die Grünen wollen den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv, das Radfahren und Zu-Fuß-Gehen so angenehm und sicher gestalten, dass kein Mensch mehr mit dem Auto fahren will, so Wild. Das gelänge mit flächendeckenden Radwegen, mit einem dichten Nahverkehrsnetz, mit einem Fußgängerbeauftragten und einem 365-Euro-Ticket. Man wolle den Parkraum managen und in nachhaltige Mobilität investieren. Man werde den vorhandenen Raum neu aufteilen, was viele Bürger ebenfalls wünschten.

In ungewohnter Rolle, als Moderatorin der Veranstaltung, lobte Claudia Roth den bisherigen Wahlkampf. Dieser laufe „anständig und respektvoll“. Angesichts der Erfolge in Bund und Land könnten die Grünen einen Wahlkampf auf Augenhöhe führen. Man habe in den vergangenen Jahren viel erreicht. So sei Augsburg eine der wenigen Städte in Deutschland, in denen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umgesetzt würden.

Claudia Roth: Warum Kommunalpolitik wichtig ist

Sie hob die Bedeutung der Kommunalpolitik hervor. „Die Kommunalpolitik zeigt Perspektiven auf und schafft Vertrauen in politische Entscheidungen“, so Roth. Vor Ort entscheide es sich, ob man mit seiner Arbeit etwas bewirken könne. Doch auch der globale Blick dürfe nicht vernachlässigt werden. Die Klimakrise sei real, wie das Inferno in Australien deutlich zeige.

Robert Habeck sprach von neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung. Dank moderner Technik müssten die Menschen nicht mehr miteinander reden – vom Einkauf bis zum sozialen Kontakt finde immer mehr anonym im Netz statt. Die Gesellschaft würde immer isolierter und individualisierter, was sich auch auf politischer Ebene zeige.

In Bezug auf die Kommunalpolitik forderte Habeck einen Systemwechsel. „Denken wir die Stadt von Einzelinteressen aus, oder denken wir sie als lebenden Organismus?“ Man müsse die Stadt aus Sicht der Menschen, die hier leben, denken. Beispielsweise werde die angesprochene Vereinzelung gerade in der Stadt gekontert; Kommunalpolitik sei die moderne Antwort, die Vereinzelung im öffentlichen Raum zu stoppen und den öffentlichen Diskurs so zu retten. Auch deshalb sei die Kommunalwahl in Augsburg so wichtig.

