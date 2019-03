vor 35 Min.

Gruppe geht auf Barbesucher los

Zwei Männer verlassen eine Bar in der Innenstadt und werden von fünf Unbekannten attackiert. Einer trägt schwere Verletzungen davon. Die Täter entkommen.

Zwei Barbesucher sind in der Augsburger Innenstadt von fünf Angreifern grundlos zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer - ein 19- und ein 27-Jähriger - am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Theaterstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs, als eine fünfköpfige Gruppe auftauchte und ohne erkennbaren Grund auf sie losging. Die Angreifer schlugen und traten auf ihre Opfer ein und ließen sie am Boden liegend zurück, einer der Beiden wurde Bewusstlos. Beide mussten später in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden. Einer erlitt leichte Verletzungen, der andere trug schwere Kopfverletzungen davon.

Die Täter entkamen in einem 5er BMW

Nach den Tätern wird noch gesucht. Laut Polizei kamen sie aus Richtung der Heilig-Kreuz-Straße / Kasernstraße. Sie entkamen unerkannt mit einem 5er BMW. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

