Gruppen aus Augsburg und Königsbrunn glänzen bei "Das Supertalent"

"Dance A.kt" aus Königsbrunn schaffte es bei "Das Supertalent" in die nächste Runde.

Die Tanzgruppen "Akrobatik Masters" aus Augsburg und "Dance A.kt" aus Königsbrunn traten bei "Das Supertalent" im TV auf - und überzeugten die Jury.

Von Lisa Gilz

Am Samstag, 12. Oktober, traten gleich zwei Tanzgruppen aus der Augsburger Umgebung in der TV-Sendung "Das Supertalent" auf: Die „Akrobatik Masters“ aus Augsburg und „Dance A.kt“ aus Königsbrunn. Die elf bis 14 Jahre alten Tänzer von „Dance A.kt“ kamen nach ein paar anderen Künstlern an die Reihe.

Gekleidet in einem lässigen Dandy-Stil, mit Hosenträger und Fliegen tanzten die Jugendlichen auf eine Mischung aus einem 20er Jahre Remix, ganz im Stil von „The Great Gatsby“, und Modernen Charts.

Alles unter der Aufsicht der Trainerin Tanja Kuschill, die selbst beim Auftritt nicht stillstehen konnte. „Die ist abgegangen wie Schmitz-Katze“, kommentierte das Jury-Mitglied Sarah Lombardi.

"Das Supertalent": "Dance A.kt" aus Königsbrunn kommt weiter

Die ganze Jury war von der Königsbrunner Gruppe begeistert und schickte die Jugendlichen in die nächste Runde. Bruce war besonders von dem Tanzstil angetan und war froh, dass es nicht bloß „Oldschool“-Hip-Hop war: „Die Nummer hat mir sehr gut gefallen, hat Broadway Charakter gehabt“.

Dieter Bolen hat der Auftritt auch gefallen, allerdings sieht er auch noch viel Potenzial bei den jungen Tänzern: „Einzeln beobachtet hat das Feeling in der Musik zum Teil noch gefehlt... weil ihr wahrscheinlich noch so jung seid.“ Sarah Lombardi fand es einfach „super“: „Super viel Energie, super viel Power… Choreo super."

Dieter Bohlen lobt die "Akrobatik Masters" aus Augsburg beim Supertalent

Erst später im Verlauf der Sendung traten dann die „Akrobatik Masters“ aus Augsburg auf die Bühne. Die Tänzerinnen und ein Tänzer, die zwischen acht und 34 Jahren alt sind, kamen mit 25 von ihren 54 Mitgliedern. Und selbst als kleineres Ensemble sah es recht eng auf der Bühne aus. Die Gruppe führte ihre Akrobatik-Show zu dem Soundtrack von „The Greatest Showman“ auf.

Die "Akrobatik Masters" aus Augsburg traten bei "Das Supertalent" zum Soundtrack von "The Greatest Showman" auf. Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Passen dazu war das einzige männliche Mitglied in einer Zirkus-Direktor-Tracht gekleidet. Zum Schluss konnten die Tänzer mit ihrer Leistung überzeugen und bekamen vom Publikum eine Standing Ovation.

Begeistert war Dieter Bohlen von dem Ensemble: „Ihr habt prima getanzt, alles gegeben. Ich werde den Teufel tun, mich mit 24 Mädels und einem Zirkusdirektor anzulegen“. Anschließend ging der Juror noch auf Tuchfühlung mit den aufgeklebten Wimpern der Damen: „Hindern die Dinger nicht beim Tanzen?“.

Auch Bruce und Sarah Lombardi fanden die Show-Einlage „Toll“ und so wurde die Gruppe mit 25 Sternen in die nächste Runde geschickt.

