18.12.2019

Günstiger Wohnen

Die SPD fordert, dass die Stadt die Quote für geförderten Wohnraum erhöht

Die SPD fordert von der Stadt Augsburg, ihre Bemühungen für mehr geförderte Wohnungen zu verstärken. „Gebaut wird ja an fast jeder Ecke der Stadt, leider oft nicht zu Preisen, welche für die Mittelschicht bezahlbar wären“, sagt OB-Kandidat Dirk Wurm, der in der aktuellen Regierung auch Referent ist.

SPD und Grüne setzten zuletzt durch, dass die Stadt in neuen Bebauungsplänen für Neubaugebiete 30 Prozent an geförderten Wohnungen (früher Sozialwohnungen) vorschreibt. Allerdings sieht die SPD noch weiteren Handlungsbedarf. „Sowohl das Thema Bestandssanierung als auch die soziale Bodennutzung muss nun mit Nachdruck angegangen werden. Ich möchte, dass die Wohnbaugruppe der Stadt Augsburg ihre Aktivitäten ausweitet und auch Bestandsobjekte erwirbt und modernisiert, ohne dass die Mieten durch die Decke gehen“, so Wurm. Zudem solle die 30-Prozent-Quote an gefördertem Wohnraum ab 2023 auf 40 Prozent erhöht werden. Die SPD verweist darauf, dass in der auslaufenden Regierungsperiode unter Sozialbürgermeister Stefan Kiefer 600 neue geförderte Wohnungen auf den Weg gebracht worden seien. Damit sei absehbar, dass die Zahl wieder steige. „Erst die SPD hat das Thema wieder auf die Agenda gesetzt, weil es der Markt offenbar alleine nicht richtet“, so SPD-Fraktionschef Florian Freund.

Nötig sei aber auch, dass sich die Stadt Augsburg um diejenigen kümmert, die gerne eine eigene Wohnung oder ein Haus haben möchten. Die Stadt müsse dafür künftig mehr eigene Grundstücke kaufen und auf diese Weise auch den Weg zu einer sozialen Bodennutzung finden. Das ermöglicht es Städten, selbst steuernd einzugreifen, was die Bodenpreise betrifft. Dieses Thema sei in der Vergangenheit falsch eingeschätzt worden, so die SPD. (skro)

