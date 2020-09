vor 32 Min.

Hacker gelangen an Kundendaten: Drohen dem AVV Konsequenzen?

Beim Augsburger Verkehrsverbund (AVV) hat es offenbar eine Datenlücke gegeben. Hacker konnten demnach an Zehntausende Kundendaten kommen.

Plus Hacker hatten beim AVV offenbar Zugriff auf die Daten von Zehntausenden Kunden aus der Region. Der Verkehrsverbund in Augsburg hat nun reagiert. Wie geht es weiter?

Es ist ein Vorfall, der viele Kunden des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) verunsichert: Anonyme Hacker hatten in den vergangenen Wochen offenbar Zugriff auf Zehntausende sensible Kundendaten, darunter Adressen, Geburtsdaten sowie Festnetz- und Mobilnummern. Man habe mit der Veröffentlichung der Schwachstelle erreichen wollen, dass die Datenlücke geschlossen werde, sagten die Hacker unserer Redaktion vergangene Woche. Dies sei mittlerweile geschehen, heißt es von der Hackergruppe nun auf Anfrage. Wie berichtet, hat der AVV die Polizei eingeschaltet, die Ermittlungen aufgenommen hat. Doch auch auf den Verkehrsverbund selbst könnten Konsequenzen zukommen.

Betroffen sind Tausende Fahrgäste in der Region, die Busse und Straßenbahnen im Bereich des AVV nutzen und beim Verkehrsverbund eine Zeitkarte gekauft oder ein Abo abgeschlossen haben. Nach Auskunft der Hackergruppierung, die sich "LeaksDev" nennt, erlaubte die Sicherheitslücke den Zugriff auf "sämtliche Kundendaten". Die Gruppe spricht selbst von rund 150.000 Datensätzen aus der Kundendatenbank, die bis in die 1990er-Jahre zurückreichten. Unsere Redaktion konnte das Datenleck teils einsehen.

Die anonymen Hacker werfen dem AVV schwere Versäumnisse in Sachen der Datensicherheit vor. Umfangreich zum Sachverhalt geäußert hat sich der Verkehrsverbund bislang trotz mehrfacher Anfragen unserer Redaktion nicht; ein Verantwortlicher betonte in der vergangenen Woche aber, man habe die Angelegenheit an die Kriminalpolizei übergeben, die Sicherheitsstandards erhöht und wolle sie weiter erhöhen.

Der Augsburger Verkehrsverbund wird von der Stadt Augsburg sowie den Kreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen getragen. Zuletzt wurden im Gebiet des AVV rund 78 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördert. Landrat Martin Sailer (CSU), Aufsichtsratschef beim AVV, hatte auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, er könne sich zu dem Fall derzeit nicht äußern.

Kritik am Vorgehen des Verkehrsverbundes bringt der Augsburger Linken-Stadtrat Frederik Hintermayr vor. Er fordert einen Sonderbericht in der Stadtratssitzung am Donnerstag. Es sei "großes Glück für Zehntausende AVV-Kunden", dass die Hacker, die die Sicherheitslücke beim AVV aufdeckten, offenbar keine betrügerischen Absichten mit den Daten verfolgten. Besonders schockierend sei, dass die Hacker den AVV wohl pro-aktiv auf die Sicherheitslücke aufmerksam gemacht hätten, es jedoch zu keiner Reaktion gekommen sei. Er erwarte Auskunft darüber, welche Maßnahmen der AVV einleite, um künftig die Daten seiner Kunden zu schützen.

Auch der Grünen-Stadtrat Matthias Lorentzen ist unzufrieden mit der Informationspolitik des AVV. Lorentzen ist Aufsichtsratsmitglied bei dem Verkehrsverbund. Er sagt, er sei "stark irritiert" darüber, dass der Aufsichtsrats bislang nicht über das Datenleck informiert worden sei. Es stellten sich nun viele Fragen, wie der AVV mit der Sicherheitslücke umgehen wolle. Unter anderem müsse sichergestellt sein, dass das Leck wirklich geschlossen sei. Zudem müssten die betroffenen Kunden proaktiv informiert werden - auch wenn man derzeit zum Glück davon ausgehen könne, dass die Daten nicht in kriminelle Hände gelangt seien.

Dass sie möglicherweise ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten, stört die Hacker. Auf Facebook schreibt die Gruppe, man habe versucht, per E-Mail Kontakt zum AVV aufzunehmen, man habe Kunden beim AVV anrufen lassen; es sei aber erst auf die Sicherheitslücke reagiert worden, als man die Presse kontaktiert habe. Man mache sich wegen der Ermittlungen Sorgen, habe aber "entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen", heißt es auf Anfrage.

Möglicherweise gibt es aber auch für den Augsburger Verkehrsverbund selbst Konsequenzen. Laut Datenschutz-Grundverordnung müssen Verletzungen "des Schutzes personenbezogener Daten" innerhalb von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde gemeldet werden, sonst kann ein Bußgeld drohen. Ob diese Meldung erfolgt ist, war am Montag noch nicht in Erfahrung zu bringen.

