Händler und Kunden erzählen: Wie geht es dem Augsburger Stadtmarkt im Corona-Winter?

Von Anika Zidar - 03. Februar 2021

Der Stadtmarkt Augsburg ist 90 Jahre alt geworden. Doch nicht alle Händler haben in derzeit etwas zu feiern. Ein Streifzug offenbart Gewinner und Verlierer der Krise.

Vieles auf dem Augsburger Stadtmarkt wirkt wie im Winterschlaf. Bistrostühle türmen sich ungenutzt vor dem völlig verwaisten Vin Café. In besseren Zeiten wird Prosecco oder Kaffee zum Snack vom Markt serviert, an diesem Tag im Spätjanuar liegt zentimeterdick der Schnee auf den Tischen. Zu Gast ist hier seit Monaten niemand, an gemütliche Pausen im Corona-Winter nicht zu denken. Ruhig ist es auch in den Gassen. Wo sonst Tüten rascheln, Kassen klingen und Gesprächsfetzen von Händlern und Kunden in der Luft liegen, huschen einzelne Stadtmarkt-Stammkunden zielstrebig zu ihren Lieblingsständen. Zum Schwätzen bleibt kaum einer stehen - und manches Wort ohnehin in der FFP2-Maske hängen. Was ist unter der Last des langen Lockdowns aus dem Stadtmarkt geworden? Mit dieser Frage haben wir uns auf einen multimedialen Streifzug begeben - und Händler, Kunden und den Marktleiter getroffen.

Als Werner Kaufmann aus dem Marktamt vor die Fleischhalle tritt, zeigt sich der Himmel trostlos grau. Nur ganz wenige Menschen kreuzen den Brunnenplatz an diesem Vormittag. 90 Jahre ist sein Stadtmarkt im vergangenen Jahr alt geworden, doch das stolze Jubiläum fiel just ins Corona-Jahr 2020. Der Marktleiter hatte gemeinsam mit den Händlern so einiges für eine große Feier auf die Beine gestellt. Ob diese bald nachgeholt werden kann, ist noch völlig offen.

Der Stadtmarkt Augsburg ist im vergangenen Jahr 90 Jahre alt geworden. Marktamtsleiter Werner Kaufmann spricht darüber, ob man das Jubiläum noch nachfeiern kann. Video: Anika Zidar

Ein ganz besonderes Fest wäre der 90. Geburtstag für Gemüsehändler Peter Uhl geworden. Am 8. Oktober 1930 wurde der Augsburger Stadtmarkt eröffnet - und seine Familie ist seit diesem Tag mit einem Stand in der Gemüsegasse präsent. Der 59-Jährige, der auch CSU-Stadtrat ist, geht fest davon aus, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum noch nachgeholt werden.

Die Stimmung unter den Händlern nimmt Uhl zweigeteilt wahr: "Wir haben sehr, sehr viele Verlierer auf dem Stadtmarkt", sagt er mit Bedauern in der Stimme. Als Anbieter von tagesfrischen Lebensmitteln habe er weiterhin die Möglichkeit, seine Produkte anzubieten.

Doch direkt neben seinem Gemüsestand musste eine Nachbarin ihr Geschäft im Lockdown schließen, Dekoartikel verkauft sie nur nach vorherigem Anruf. Auch Floristen, die Kunden nur nach Vorbestellung bedienen dürfen oder Imbissbetreiber, die Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten, müssten derzeit enorm um ihr Geschäft kämpfen, so Uhl: "Das sind die Verlierer hier auf dem Stadtmarkt – und das ist schade."

Die Corona-Regeln auf dem Augsburger Stadtmarkt 1 / 4 Zurück Vorwärts Corona-Regeln auf dem Stadtmarkt: Es gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln, die auch die Infektionsschutzmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung vorsehen.

FFP2-Maskenpflicht: Wer auf dem Stadtmarkt einkauft, hat dabei verpflichtend eine FFP2-Maske zu tragen. Händler sind davon ausgenommen, müssen aber einen anderen Mund-Nase-Schutz tragen.

Lockdown im Handel: Händler auf dem Stadtmarkt, die nicht mit Lebensmitteln handeln, wie Messerschleifer, Floristen oder Deko-Lädchen müssen geschlossen bleiben. Viele bieten aber ein Mitnahmeangebot nach telefonischer Vorbestellung an.

Imbiss: Auf dem Stadtmarkt darf coronabedingt nichts verzehrt werden, damit nicht zu viele Menschen dort verweilen. Imbiss und Getränke gibt es nur zum Mitnehmen.

Etwas voller wird es auf dem Stadtmarkt erst zur Mittagszeit. In hungriger Eile steuern Augsburger allein oder zu zweit auf Bäckergasse, Viktualienhalle und Fleischhalle zu. Dort bereitet Damian Gawlitza an seinem Stand deftigen Mittagsimbiss zu.

Grünkohl-Graupen-Eintopf, Bigos oder Krakauer in der Semmel gibt es in Corona-Zeiten allerdings nicht zum Vor-Ort-Verzehr. Doch es ist gar nicht so sehr das Verweil-Verbot auf dem Stadtmarkt, das dem 59-jährigen Imbissbetreiber am meisten zu schaffen macht.

Imbissbetreiber trifft der Corona-Lockdown hart. In der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt darf man das Essen nur noch zum Mitnehmen bestellen. Damian Gawlitza sagt, wie er es wahrnimmt. Video: Anika Zidar

Diejenigen, die im Lockdown überhaupt noch mittags zu ihm kämen, meint Gawlitza, das seien vor allem Ärzte, Behördenmitarbeiter und Menschen, die in der Innenstadt wohnen. "Der Stadtmarkt war immer eine lebendige Meile, die er so heute nicht mehr ist. Aber wir kämpfen. Denn solange man kämpft, hat man nicht verloren."

Auch in der Viktualienhalle ist zu spüren, dass weniger Menschen in der Stadt unterwegs sind - und sich damit kaum jemand spontan auf den Stadtmarkt begibt.

Rosemarie Kolper, Inhaberin der Allgäuer Käsehütte, kann das gut nachvollziehen. Sie sagt: "Mit dem Lockdown ist ja quasi die Annastraße komplett zu. Man kann in der Stadt nicht zum Kaffeetrinken oder zum Frühstücken gehen. Der Laufkunde fehlt natürlich."

Als Händler von frischen Lebensmitteln seien sie und ihr Mann in der glücklichen Lage, auch im Lockdown regulär öffnen zu dürfen. Dabei freuen sie sich über viele Stadtmarkt-Stammkunden, die weiterhin zuverlässig an ihren Stand kommen.

Und auch einige neue Käseliebhaber habe es in der Corona-Krise an ihren Stand gezogen. Gerade im Frühjahr habe sie einen regelrechten Boom wahrgenommen, so Kolper.

Rosemarie Kolper ist die Inhaberin der "Allgäuer Käsehütte" auf dem Stadtmarkt Augsburg. Sie spricht darüber, wie es ihr in Zeiten des Corona-Lockdowns ergeht. Video: Anika Zidar

Einer, der den Trend zu mehr frischen Lebensmitteln vom Markt ebenfalls am eigenen Stand gespürt hat, ist Fischhändler Andreas Schindler. Jeden Tag kommt er von seinem Forellenhof aus Eppishausen im Unterallgäu auf den Augsburger Stadtmarkt.

Seine Stammkunden kämen seit Jahren zuverlässig, daran ändere auch die Corona-Krise nichts. Doch seit dem Frühjahr 2020 läuft das Geschäft so gut wie selten, sagt er. "Es ist ein großes Thema mittlerweile, wo der Fisch herkommt und wie er produziert wird. Dadurch haben wir viele neue Kunden bekommen."

Andreas Schindler betreibt den "Forellenhof Schindler" in Eppishausen im Unterallgäu. Er spricht darüber, wie er die Corona-Zeit auf dem Stadtmarkt in Augsburg erlebt. Video: Anika Zidar

Stark eingebrochen ist aber auch für den Schindler das Imbissgeschäft. Von den Fischbrötchen, die Passanten gerade in der Mittagszeit gerne an seinem Stand abholen, verkauft er nur noch etwa die Hälfte.

Sorgen bereitet das dem Fischhändler aber nicht: "Natürlich bricht damit ein wichtiger Geschäftsbereich weg, genauso wie die Gastronomie - aber bei uns fängt das letztlich der Endkunde wieder auf."

Zuversicht herrscht auch am Café Kaufmann. Nicht von seinem Tresen aus, sondern durch das Seitenfenster reicht Mitarbeiter Attila seinen Gästen Kaffee- und Punschgetränke durch das Fenster. "Das ist besser als nichts. Wir haben Glück, denn wir sind das einzige Café auf dem Stadtmarkt, das weiterhin geöffnet hat."

Als einziges Café auf dem Augsburger Stadtmarkt darf das Café Kaufmann weiterhin öffnen. Das sei besser als nichts, doch Stammgäste vermissen etwas.

Und was sagen eigentlich diejenigen, die auf dem Stadtmarkt ihre Einkäufe erledigen über die veränderte Lage im Corona-Winter? "Also es wär schon schön, sich hier einfach mal wieder mit Freunden auf ein Glas Prosecco zu treffen", findet Barbara Späth, die mit Frank Hümann in der Gemüsegasse unterwegs ist.

Insgesamt überwiegt bei den beiden Augsburgern aber die Freude darüber, dass der Stadtmarkt überhaupt geöffnet hat. Sie kochen seit der Corona-Krise häufiger als früher und finden viele Produkte dafür nur auf dem Markt. "Trotz Masken und Abstand ist es einfach schön, den Stadtmarkt weiterhin zu erleben, weil es auf jeden Fall etwas anderes ist, als nur in den Supermarkt zu gehen."

Noch mehr Stimmen von Bürgern auf dem Augsburger Stadtmarkt hat ein Videoteam von rt1.tv für uns gesammelt.