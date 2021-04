Haftbefehl: Mann verkleidet sich als Frau und will so der Polizei entkommen

Ein skurriler Polizeieinsatz ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Augsburg. Die Polizei will einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen - und stößt auf eine "verdächtige Radfahrerin".

Zu einem eher skurrilen Polizeieinsatz ist es in Augsburg in der Nacht auf Sonntag gekommen. Nach Angaben der Ermittler wollten Zivilbeamte einen 33-Jährigen festnehmen, der mit gleich drei Haftbefehlen gesucht wurde, "sich aber bis dato erfolgreich den Festnahmen der Beamten entziehen konnte", so die Polizei. Als die Polizisten sich an einer der Anlaufadressen des Mannes in der Ulmer Straße aufstellten, fiel ihnen eine verdächtige Radfahrerin auf, die aus dem Hinterhof des Anwesens radelte.

Mann verkleidet sich in Augsburg als Frau, um Polizei zu entkommen

Die Polizisten kontrollierten die vermeintliche Radfahrerin. "Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um den gesuchten 33-Jährigen, der sich mit einer selbst gebauten, blonden Perücke aus Hanffasern zu tarnen versuchte", berichtet die Polizei weiter. "Von den Beamten angesprochen, verdeckte er sein Gesicht mit dem Jackenkragen und sprach die Beamten mit verstellter, weiblicher Stimme an." Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in den Arrest des Polizeipräsidiums. In den nächsten Tagen soll er in ein Gefängnis gebracht werden. (jaka)

