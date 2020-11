vor 17 Min.

Haftstrafe für Fitness-Guru: Tausende illegale Dopingmittel verkauft

Weil zwei Männer die Bodybuilder-Szene in Deutschland mit illegalen Substanzen zum Muskelaufbau beliefert haben, wurden sie in Augsburg zu Haftstrafen verurteilt.

Plus Ein Fitness-Coach und ein Freund haben bundesweit die Bodybuilder-Szene mit illegalen Dopingmitteln versorgt - so auch in Augsburg.

Von Peter Richter

Zwei befreundete Männer aus Hannover haben bundesweit die Bodybuilder-Szene mit illegalen Dopingmitteln beliefert, auch in Augsburg hatten sie ihre Käufer. Dafür müssen sie jetzt ins Gefängnis. Die 9. Strafkammer des Augsburger Landgerichts verhängte Haftstrafen von fünf und fast vier Jahren gegen die 29 und 28 Jahre alten Angeklagten. Der Ältere ist Fitness-Coach und Ernährungsberater. Auftritte bei RTL und im Internet haben ihn bekannt gemacht.

Dopinganalytiker vor Augsburger Landgericht: Riskante Einnahme

Der Prozess lieferte Einblicke in einen boomenden Markt. Wie der als Sachverständige geladene Dopinganalytiker Detlef Thieme ausführte, ist die Einnahme von Wachstumshormonen und fettabbauenden Substanzen für die Käufer mit Risiken verbunden. Den Anstoß zu den Ermittlungen des Münchner Zollfahndungsamts gab ein Paket, das im Juni 2018 nicht hatte zugestellt werden können. Einen Monat später traf in der Wuppertaler Paketvermittlungsstelle der DHL erneut eine solche Sendung aus Hannover ein. Wieder lagen darin Ampullen, beschriftet mit „Testosterone“.

Den geständigen Angeklagten konnte der Handel mit 19.000 Ampullen in unterschiedlicher Größe sowie mit 80.000 Tabletten nachgewiesen werden. Bild: Zollfahndungsamt München

Die Täter agierten äußerst vorsichtig, gaben falsche Namen an. So dauerte es mehr als Jahr, bis Fahnder durch die akribische Auswertung von Videoaufzeichnungen in Poststellen und Namensvergleichen auf den Sendungen auf ihre Identität kamen; auch, weil der jüngere der beiden Männer so unvorsichtig gewesen war, eine Sendung mit seiner EC-Karte zu bezahlen.

Männer wie Frauen, die bei dem Coach ihren Körper formen wollten, ließen sich von ihm gegen monatliche Pauschalen beraten und kauften ein. Wer nicht selbst nach Hannover kam, gab seine Bestellung - Mindesteinkaufswert 500 Euro - schriftlich über einen Messenger-Dienst auf. Dieser löscht Nachrichten selbstständig und unwiederbringlich schon nach wenigen Tagen.

Die Mutter half im Keller beim Verpacken mit

In Hannover befand sich auch das Lager der Firma, ein einfacher Kellerraum in einem Mietshaus. Er gehört der Mutter des jüngeren Angeklagten. Ihr Sohn, der als Maurer arbeitet, erhielt die Aufträge schriftlich auf seinem Laptop, stellte das Gewünschte zusammen und brachte es zur Post. Vor dem Augsburger Landgericht saß jetzt auch seine Mutter auf der Anklagebank. Als sie dahintergekommen war, was ihr Sohn im Keller trieb, hatte sie ihm geholfen, Kartons gefaltet und Paketaufkleber mit falschen Adressen ausgefüllt. Das Gericht ahndete ihr Mitwirken als Beihilfe. Die 62-Jährige wurde zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Die Fahnder waren angesichts der Menge überrascht. Bild: Zollfahndungsamt München

„So eine große Menge haben wir nicht alle Tage“, sagte eine Zollfahnderin aus. In den Regalen stapelten sich Kartons und Tüten mit rund 90 muskelaufbauenden Mitteln. So das Sexualhormon Testosteron in unterschiedlicher Dosierung sowie künstliche Steroide, die eine ähnliche Wirkung zeigen. Verkauft wurde auch der Viagra-Wirkstoff Sildenafil. Er soll unerwünschte Nebenwirkungen wie erektile Dysfunktionen lindern. „Auf den ersten Blick hat uns das erschlagen“, berichtete die Zollfahnderin. Der Abtransport der Ware „im Shuttle-Service“ dauerte mehrere Stunden.

Deshalb war der Fall in Augsburg angeklagt

Die Staatsanwalt München, seit 2009 für alle Ermittlungsverfahren in Bayern zuständig, die im Zusammenhang mit Doping im Sport stehen, hatte den Fall in Augsburg angeklagt. Hier wie im Großraum München und Nürnberg hatten Kunden bei dem Fitness-Guru in Hannover gekauft. Auch gegen die Abnehmer laufen Strafverfahren. Staatsanwältin Sandra Thomalla erwähnte in ihrem Plädoyer Indizien, wonach die Angeklagten mutmaßlich etwa 700 Pakete mit Dopingmittel versandt haben. Angeklagt und verurteilt wurden sie nur für 30 Pakete.

In einem Keller wurde die illegale Ware verpackt. Bild: Zollfahndungsamt München

Anders als die Staatsanwaltschaft erkannte das Gericht kein strafverschärfendes, bandenmäßiges Vorgehen der Angeklagten. Wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Natale im Urteil begründete, wäre dazu notwendig gewesen zu wissen, wer ihr Geschäftspartner war, der die Ware hergestellt und nach Deutschland geliefert hatte. Die Zollfahnder vermuten ihn in Rumänien. Den geständigen Angeklagten konnte der Handel mit 19.000 Ampullen in unterschiedlicher Größe sowie mit 80.000 Tabletten nachgewiesen werden. Zu den Testosteron-Präparaten führte Gutachter Thieme aus, vieles auf dem Markt seien Fälschungen: „Sie werden in Untergrundlaboren aus Grundsubstanzen zusammengemixt, die aus China kommen. Ein relativ einfacher Vorgang.“

Fitness-Guru in Suchtklinik eingewiesen

Thieme, der unweit Dresden ein Kontrolllabor leitet und bei der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditiert ist, warnte vor den lebensbedrohlichen Folgen ihrer Einnahme. Wer seine Muskeln mit Dopingmittel aufpumpt, riskiert demnach Herzinfarkt, Krebs, einen Schlaganfall oder Thrombosen. Akne oder eine tiefe männliche Stimme wie bei einer jungen Bankangestellten, die das Gericht als Zeugin hörte, sind noch die harmloseren Folgen.

Nach seiner Festnahme erfuhr der Fitness-Guru, dass seine Leber geschädigt ist. Er gestand auch Kokain und Spice konsumiert zu haben. Das Gericht folgte der Empfehlung eines forensischen Gutachters und wies den 29-Jährigen in eine Suchtklinik ein.

