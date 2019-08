26.08.2019

Hakenkreuz statt Edelweiß

Die Nazis missbrauchten die Bergbegeisterung der Jugend. Dies zeigte sich auch in der Sektion Augsburg des Alpenvereines. Doch bereits vor der Machtübernahme fanden sich im Verein völkische Ansichen

Von Nora Held und Ulrich Kühnl

Der Jahresbericht beginnt mit folgenden Worten: „Da war es auch in Alpenvereinskreisen verpönt, von Politik zu sprechen. Unpolitisch nannte man das. Wir im Zweig Augsburg waren zwar auch unpolitisch, unpolitisch aber nur in soweit, als es das Parteiengezänk und den Parteienhader betraf […] Das Bekenntnis zu dem deutschen Gedanken, die völkische Einstellung, die haben wir nie verleugnet.“ So steht es da, im Jahresbericht 1938, mit einem Blick auf die Zeit vor 1933. In den Reden und Publikationen des Augsburger Alpenvereins finden sich aber schon vor 1933 deutliche völkische Ansichten. Als am Morgen des 9. März 1933 die Hakenkreuzfahnen vom Perlachturm und dem Augsburger Rathaus wehen und die Nationalsozialisten die politische Macht in der Fuggerstadt an sich reißen, ist eine politische Gleichschaltung des Deutschen Alpenvereins und auch der Sektion Augsburg kaum mehr nötig.

Bereits seit 1922 steht der Nationalsozialist Carl Wolfrum an der Spitze der Sektion. Eine seiner ersten Amtshandlungen nach der Machtübernahme ist die Änderung der Satzung der Sektion. Hierdurch wird die Zuordnung zum nationalsozialistischen Regime verdeutlicht: „Der Verein bezweckt die leibliche und seelische Erziehung seiner Mitglieder im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaates […].“ So wird per Satzung offiziell beschlossen, dass „Personen jüdischer Abstammung […] künftig nicht als Mitglieder aufgenommen werden“. Über die Ausgrenzung und das Schicksal von jüdischen und andersdenkenden Mitgliedern finden sich in den Archiven der Sektion Augsburg heute keine Unterlagen mehr.

Auch wird die Bergbegeisterung der Jugend in den Jahren des Nationalsozialismus zunehmend für die Vorbereitung auf den Krieg missbraucht und instrumentalisiert. Die Jugendgruppen gehen in der Hitlerjugend auf, und Gebirgsjägergeneral Eduard Dietl schreibt an den Vorstand der Augsburger Sektion: „Machen Sie mir aus den jungen Bergsteigern harte, entschlossene Gebirgsjäger […]“ Nicht ohne propagandistische Wirkung bleibt auch der stilisierte „Heldentod“ des Bergsteigers Willy Merkl 1934 am Nanga Parbat. Merkl war der Sektion Augsburg eng verbunden.

Als besondere Weihestätte für den kommenden Krieg dient das Gefallenendenkmal nahe der Otto-Mayr-Hütte. So stellt der neue Sektionsvorsitzende Kurt Beck „bei loderndem Holzstoß […] das männliche und kämpferische Verhältnis zum Tod“ in den Mittelpunkt seiner Festrede 1939. Viele junge Sektionsmitglieder melden sich freiwillig und sterben im Krieg.

Die nationalsozialistische Politik wirkt sich noch in einer ganz anderen Weise auf die Sektion aus. Um den österreichischen Tourismus zu treffen und einen nationalsozialistischen Umsturz in Wien herbeizuführen, lässt die Reichsregierung die Grenze nach Österreich schließen. Nur wer 1000 Reichsmark entrichtet, darf passieren. Für die Augsburger Sektionsmitglieder bedeutet dies, der Zugang zu ihren eigenen Hütten auf österreichischem Territorium bleibt ihnen bis zur Auflösung der Grenzsperre 1936 verwehrt. Zu Kriegsbeginn hält die Sektion ihr Vortrags- und Tourenprogramm zunächst aufrecht. Erst ab 1941 macht sich die zunehmende Mangelwirtschaft bemerkbar. Es wird versucht, über sogenannte Ermächtigungsscheine Mitgliedern den Kauf von Bergschuhen zu ermöglichen. Im Winter 1941/42 müssen die Sektionsmitglieder ihre Skier abliefern. Diese werden für den „Russlandfeldzug“ gebraucht.

Erst im Zuge des „totalen Krieges“ kommt das Vereinsleben zum Erliegen. Trotzdem organisieren sich einige Mitglieder selber, um in die Berge zu reisen, wie zum Beispiel Rosa Schurr, eine begeisterte Bergsteigerin und Skifahrerin. Das Osterfest 1944 verbringt sie mit einer Gruppe Gleichgesinnter auf der Ehrwalder Alm in Tirol. Im Fahrtenbuch ist notiert: „Wir wollten an den Feiertagen nicht in Angst und Sorge im Bunker sitzen, wenn die Welt in einen irren Trümmerhaufen verwandelt wird.“

Nach dem Einmarsch der Amerikaner in Augsburg und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges wird der Verein aufgrund seiner tiefen Verstrickungen in das nationalsozialistische Regime aufgelöst und verboten. (mit Florian Pressler und Bernd Wißner)

Themen Folgen